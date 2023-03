Handball, uno sport sempre… alla mano raccontato da coach Fabrizio Ghedin

Un ex tecnico azzurro di pallamano per parlare di pallamano e raccontare nel dettaglio il fascino di uno sport antico e che ha nel Vicentino un avamposto in fermento, pur mancando oggi formazioni nelle massime serie A1 sia al femminile che al maschile. Fabrizio Ghedin, padovano per residenza ma con tanti anni trascorsi in più club della nostra provincia, oggi si presenta a BreakPoint come “allenatori degli allenatori” all’interno della società Us Torri, dopo le esperienze come trainer in capo dell’Under 18 e membro dello staff della Nazionale maggiore italiana.

Con il gradito ospite si scoprono nel corso dell’intervista radiofonica le regole dell’handball, le sue origini, la posizione dell’Italia in ambito europeo e internazionale, dell’importanza dei settori giovanili e della particolarità dell’Unione Sportiva Torri: un’unione di fatto, visto che anche la pallavolo al femminile costituisce uno dei due “polmoni” del club che ha nel grande palasport Palavillanova di Torri di Quartesolo la propria casa indoor.

Serie A2 e serie B e tutte le categorie del giovanile costituiscono il vivaio della pallamano firmata US Torri, esclusivamente al maschile ma anche con qualche giovanissima fanciulla che si sta approcciando a questo sport, in collaborazione con una società vicina “in rosa”. Tanta passione nelle parole di Fabrizio, che ha scelto negli anni di cambiare ruolo – dopo essere stato giocatore a suo dire di “non altissimo livello” – e incarico, mantenendo però viva la convinzione della propedeuticità della pallamano a tanti altri sport: si corre, si tira, si salta e addirittura ci si tuffa, solo per fare un esempio. Esaltandone la spettacolarità per chi si avvicina a questa disciplina come tifoso o curioso sugli spalti.

Come ricorda l’ospite di BreakPoint, il Veneto è un territorio ricco di avamposti sportivi dove si pratica l’handball, ricordando che nel Vicentino in particolare si possono prendere contatti con le società di Vicenza, Malo, Camisano (queste con prima squadra in serie A2), San Vito Marano, Schio e Rossano Veneto per citare le più conosciute. Per la parte femminile da citare le Guerriere Malo nell’Altovicentino. 09

Ascolta “Handball e dintorni con coach Ghedin e Us Torri” su Spreaker.

Tante altre riflessioni interessanti e curiosità da ascoltare nel podcast della puntata andata in onda dallo studio di Radio Eco Vicentino in quel di Schio, approfondendo le caratteristiche peculiari di ogni ruolo che compone i 7 giocatori, parlando di allenamenti e anche dei post partita, con simpatia unita a competenza e passione genuina che traspare nel racconto in musica di Ghedin, ospite graditissimo che invita tutti i più giovani a praticare questo sport, o quantomeno, a seguirlo!