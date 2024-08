Morto in ospedale il bimbo di 2 anni ferito nell’incidente in Valsugana 20 giorni prima

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per quasi 20 giorni da quel terribile schianto in strada Valsugana si è sperato e si è pregato per la sorte di Lorenzo, bimbo di 2 anni rimasto ferito gravemente nell’incidente stradale tra due auto e una moto, e soccorso in eliambulanza, in territorio comunale di Pove. Ieri, purtroppo, è invece giunta la notizia più temuta dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il piccolo vicentino – la famiglia è di Torri di Quartesolo – si trovava ricoverato d’urgenza da quel cupo 12 agosto, in terapia intensiva pediatrica.

Lorenzo Albanese, che avrebbe compiuto due anni tra pochi giorni, era sopravvissuto allo scontro tra due automobili ma le sue condizioni di salute compromesse da più traumi non avevano mai consentito ai medici di dichiararlo fuori pericolo. Coinvolte nello schianto una Volkswagen Touran e una Toyota Auris, questo il veicolo condotto dal papà Emanuele (a bordo anche Anna, la madre), l’altro invece guidata da un cittadino austriaco in vacanza con i familiari tra il Veneto e il Trentino nella settimana di Ferragosto. Alla luce del decesso del bimbo, sarà accusato formalmente di omicidio stradale.

Il bilancio del dramma sulla strada Ss47 meglio nota come Valsugana, che all’indomani aveva registrato 9 persone tra ferite e sottoposte ad accertamenti in pronto soccorso con diverse gradi di gravità, va malinconicamente aggiornato 19 giorni dopo. Quattro tra questi erano bambini: Lorenzo il più grave, subito soccorso con l’ausilio dell’eliambulanza. Furono coinvolti poi un uomo e una donna in sella a una motocicletta, vicentini – era un lunedì mattina, intorno alle 8 – riusciti ad evitare l’impatto in “pieno” con le due vetture andate a scontrarsi frontalmente una frazione di secondo prima, di fronte al supermercato Coop. Per la coppa di thienesi erano state riscontrate lesioni apparse non preoccupanti. Il padre della vittima, invece, costituiva invece era l’altro ferito in maniera grave, oltre al figlioletto spirato nelle corse ore: si trova ancora degente in ospedale a Vicenza, in via di guarigione ma ora colpito da un lutto profondo.

A bordo dell’auto una famiglia di turistici austriaci (con coniugi e tre figli tutti minorenni nell’abitacolo), nell’altra Lorenzo con i genitori, l’una diretta verso Bassano e l’altra verso Trento. Ai rilievi della polizia locale, effettuati nella delicata fase di analisi post-incidente, la ricostruzione della dinamica dei fatti, pur essendo ormai consolidato che ad invadere la corsia di marcia opposta in tratto rettilineo fu la Touran condotta dal turista, che risiede in Tirolo. Da ieri, ancor più “pesante” per le conseguenze patite dalla famiglia di Torri, e per chi la sta sostenendo in questo dramma. Per conoscere la data delle esequie del bimbo si dovranno attendere alcuni passaggi-chiave collegati all’inchiesta: la determinazione o meno dell’esame autoptico sulla salma e l’autorizzazione del giudice alla sepoltura.