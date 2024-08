Sbanda in scooter e si schianta su una colonnina del gas: morto sul colpo un 31enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un giovane uomo di 31 anni la vittima dell’incidente mortale registrato oggi in zona di campagna nel territorio comunale di Sossano, nel Bassovicentino. Si tratta di uno schianto con esito letale per il pilota, conseguente all’uscita di strada del motociclo con in sella il solo guidatore, andato a centrare in pieno una delle colonnine del gas in cemento dopo aver perso il controllo del veicolo per cause sconosciute.

Dopo la collisione, lo sfortunato scooterista è stato sbalzato sul terreno agricolo attiguo, rimanendo immobile. Altri utenti della strada lungo via Ca’ Berta hanno dato l’allarme al 118 e tentato di prestare soccorso al giovane, subito apparso in condizioni critiche.

Sul posto i Carabinieri e un’ambulanza inviata dal più vicino ospedale ma, dopo i tentativi di rianimazione come da protocollo di emergenza, non si è potuto che desistere e decretare il decesso del vicentino. Per quanto noto, non ci sarebbe coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica del tragico evento pomeridiano. L’identità del trentunenne residente in uno dei paesi dell’area bassovicentina viene per il momento mantenuta sotto riserbo, in attesa che i familiari della vittima vengano informati dai militari.

La notizia sarà aggiornata nelle prossime ore