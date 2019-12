Traffico di uccelli da richiamo: maxi operazione dei Forestali trentini, anche nel vicentino

Una grossa operazione – di portata nazionale – di contrasto al traffico illecito di uccelli in tutto il nord Italia, è stata messa a segno dal Corpo Forestale Trentino e ha coinvolto anche il Vicentino: sono state arrestate 18 persone (di cui 7 in carcere), eseguite 46 perquisizioni in sette regioni italiane, indagate più di 50 persone (con capi di imputazione che comprendono ricettazione, furto venatorio e riciclaggio) e sequestrati circa 1500 nidiacei nelle provincie di Trento, Vicenza, Brescia, Firenze e Venezia, assieme anche ad armi e materiale per il traffico.

Questi i numeri dell’operazione “Pullus Freedom”, contro il traffico di uccelli da richiamo. L’indagine, lunga e laboriosa, è stata condotta dal personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento su delega della procura della Repubblica di Trento e con la collaborazione dei carabinieri, del corpo forestale del Friuli Venezia Giulia e della polizia di Stato.

Una prima fase dell’indagine si era avuta quasi un anno fa, a gennaio 2019, quando erano state arrestate altre sette persone. “Grazie al lavoro di indagine che è stato fatto – ha sottolineato il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi – si sono potuti riassumere nei capi di imputazione tutti gli episodi in contestazione, in modo meticoloso”.