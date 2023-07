Al via gli esodi estivi, weekend bollenti sulle strade: 5 agosto da ‘bollino nero’

, tra temperature roventi, rincaro dei carburanti, scioperi negli aeroporti, incendi ed esodi apocalittici. Iniziano infatti iper chi si sposta in auto, con strade e autostrade prese d’assalto in direzione delle località turistiche.

La prima ondata parte oggi con traffico intenso in uscita dalle città: il bollino rosso del mattino dovrebbe però scolorire verso il giallo già nel pomeriggio e dovrebbe rimanere tale anche domani. Situazione capovolta per chi invece torna dalle vacanze: domenica pomeriggio il bollino sarà rosso per chi rientra in città.

Gli spostamenti si faranno più intensi a fine mese. Un incremento del traffico è previsto tra il 28 e il 30 luglio. Il venerdì della prossima settimana partirà giallo al mattino ma si colorerà di rosso nel pomeriggio. Il picco è previsto per sabato 29 luglio sera compresa. In rosso anche domenica del 30 in particolare al mattino.

Il giorno più critico sarà sabato 5 agosto. Autostrade per l’Italia classifica la giornata con il bollino nero, con la situazione che passa in rosso nel pomeriggio. Dalla seconda metà di agosto il flusso veicolare dovrebbe invece intensificarsi verso i centri urbani per i rientri. Anche in questo caso osservati speciali saranno i fine settimana, con previsioni da bollino rosso.

Tir fermi anche il sabato. Per facilitare gli spostamenti dei vacanzieri, il nuovo codice ha esteso lo stop ai mezzi pesanti anche al sabato a partire dall’inzio di luglio. Da metà mese i tir dovranno fermarsi anche il venerdì pomeriggio ad eccezione dei trasporti deperibili contrassegnati da un’etichetta verde e dalla lettera ‘d’.

Riduzione dei cantieri e app per segnalarli. Per un viaggio più consapevole prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare la presenza di cantieri sul percorso. Oltre alle varie app disponibili, sul portale www.autostrade.it è possibile consultare i cantieri attivi che possono creare disagi alla circolazione, ma anche le previsioni meteo, le aree di servizio attive con i prezzi di carburante praticati e i tutor.