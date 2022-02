Tre mezzi coinvolti in un incidente in via dell’Industria (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Polizia locale, vigili del fuoco e Suem sono intervenuti poco prima delle 12 di oggi, 25 febbraio, in via dell’Industria a Vicenza per un incidente che ha coinvolto tre mezzi. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto, nessuna conseguenza invece per le persone alla guida della Volkswagen T-Roc e del monovolume Mercedes, quest’ultimo coinvolto parzialmente nel sinistro.

I pompieri accorsi dalla centrale di via Farini, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il giovane autista della Fiat Punto è stato assistito dal personale del SUEM per poi essere trasferito in ospedale San Bortolo di Vicenza. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.