Ulss 8, il nuovo dg è una donna medico e proviene dall’Istituto Oncologico: Maria Giuseppina Bonavina

Sarà il dirigente medico Maria Giuseppina Bonavina a raccogliere il testimone da Giovanni Pavesi per quanto riguarda il bacino dell’Ulss 8 Berica. Laureata in Medicina e Chirurgia a Padova ormai quasi 40 anni fa (nel 1982), la dottoressa proviene dall’Istituto Oncologico Veneto ed è stata nominata come direttore generale stamattina dalla Regione Veneto, nel corso di una “cerimonia” di investitura avvenuta a Palazzo Balbi, a Venezia.

Con alle spalle decenni di esperienza e un curriculum “enciclopedico”, “Giusy” Bonavina assumerà l’incarico proposto dal presidente regionale Luca Zaia a partire da lunedì 1 marzo, prendendo posto negli uffici amministrativi riservati alla direzione all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

In passato la 63nne padovana aveva in passato diretto l’ex Ulss 20 di Verona, nel triennio 2013/2015 e prima ancora dal 2008 al 2012 mentre negli ultimi anni aveva accettato l’incarico di direttore sanitario a Padova allo Iov – Istituto Oncologico Veneto -. Vale a dire la struttura regionale di riferimento per la cura ai tumori presieduta da un paio d’anni da Giorgio Roberti – di cui di fatto ha operato come “braccio destro”, ex dg dell’Ulss 7 Pedemontana poi commissariata dopo il suo passaggio a questa realtà.

La notizia della nuova nomina di Maria Giuseppina Bonavina non riguarda come noto solo il capoluogo berico, ma tutto il territorio delle ex Ulss 5 e 6 confluite in un unico bacino che comprende il Bassovicentino e l’Ovest Vicentino, ad Valdagno ad Arzignano passando per Montecchio Maggiore, oltre alla città berica e il suo hinterland. Solo di pochi giorni fa la notizia, relativamente a sorpresa, dell’addio di Giovanni Pavesi, trasferitosi a Milano per dirigere in prima persona la sanità della Lombardia sul piano operativo per conto di Letizia Moratti, assessore entrato in giunta a inizio 2021.