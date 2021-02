Pavesi lascia l’Ulss 8 Berica e trasloca in Lombardia. Attesa a giorni la nomina del nuovo dg

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cambio della guardia era nell’aria da alcuni giorni, ma ha trovato conferma ufficiale solo nella giornata di ieri, con la notizia a trapelare dalle istituzioni sanitario della Lombardia. Giovanni Pavesi, dal 2015 direttore generale dell’Ulss 8 berica dopo la “fusione” delle due aziende sanitarie del capoluogo e dell’Ovest Vicentino, è agli sgoccioli del suo mandato nel quartier generale del San Bortolo a Vicenza. L’apprezzato dirigente ha accettato infatti l’incarico di coordinatore e riferimento sostanziali della sanità lombarda.

Si trasferirà quindi a Milano probabilmente già dal 1 marzo, mentre si dovranno attendere alcuni giorni per conoscere il nome del suo successore. La nomina spetta alla Regione Veneto, che sta valutando il curriculum di più profili in una rosa di nomi da assegnare alla aziende sanitarie territoriali.

Al pari di quanto sta avvenendo peraltro nell’altra Ulss vicentina, la n°7 Pedemontana, dove il commissario straordinario Bortolo Simoni dovrebbe concludere il suo incarico a tempo, prorogato fino al 28 febbraio in ragione dell’emergenza Covid-19 in corso, e ritirarsi in pensione. Aveva ricoperto la casella vacante lasciata nell’ottobre 2018 dal direttore generale Giorgio Roberti, passato a dirigere l’Istituto Oncologico Veneto con sede a Padova. Tempo di nuovi valzer, insomma, con i ruoli guida da assegnare e di fatto inaugurato dall’addio del vicentino Domenico Mantoan, a capo della sanità regionale fino allo scorso autunno – ora all’agenzia nazionale Agenas -, avvicendato con il dottor Luciano Flor.

Tornando a Giovanni Pavesi, manca ancora da parte sua e dell’Ulss 8 Berica il saluto ufficiale in vista dell’ormai prossimo commiato ufficiale da Vicenza, anticipato dagli organi di stampa di Milano e le altre province lombarde. Originario del Veronese, il manager veneto di 59 anni di età conosce comunque la realtà meneghina, visto che nel suo percorso di studi universitari ha studiato alla “Bocconi” di Milano. A chiamarlo e convincerlo ad accettare l’offerta sarebbe stata direttamente Letizia Moratti, incaricata di recente di guidare la Sanità in Lombardia dal governatore Attilio Fontana dopo il “benservito” a Giulio Gallera.

Una nota della Regione Lombardia definisce Pavesi come “grande esperto di management sanitario, che vanta una proficua attività di collaborazione con l’università Bocconi di Milano-Cergas Sda, Centro di ricerca e gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, in particolare in materia di management delle aziende sanitarie in tempo di crisi e modelli di governance per il procurement sanitario”.