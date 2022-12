Ulss 8 Berica, ruoli apicali sempre più “rosa”: Romina Cazzaro nuovo direttore sanitario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al ruolo di direttore generale dell’Ulss 8 Berica saldamente ricoperto da Maria Giuseppina Bonavina si affianca a questo un altro incarico apicale tutto al femminile. Vale a dire con la nomina della dottoressa Romina Cazzaro come nuovo direttore sanitario dell’azienda socio-sanitaria. Passaggio di consegne con il dottor Salvatore Barra, andato in pensione nelle scorse settimane.

Vicentina di nascita e per carriera professionale al termine degli studi, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e ha frequentato un corso di perfezionamento in Bioetica. Di fatto, ha costruito tutto il suo percorso all’interno dell’attuale Ulss 8 Berica, tenendo conto delle precedenti denominazioni.

Spicca la giovane età della nuova dirigente del settore: pur vantando esperienza in corsia e come docente, la dottoressa Cazzaro compirà 46 anni tra meno di un mese. Dopo il completamento degli studi ha iniziato nel 2008 come medico nell’ex Ulss 5 Ovest Vicentino, dove è diventata responsabile del reparto di Attività Specialistica e quindi direttore medico facente funzione. Nel 2016 il trasferimento nell’ex Ulss 6, prima come direttore ad interim in Attività Specialistiche e Responsabile della Funzione Sicurezza del Paziente (2016-2018), per assumere quindi già dal 2016 l’incarico di direttore medico dell’ospedale San Bortolo. Dal 2017 ad oggi è stata inoltre coordinatore del Comitato Infezioni Ospedaliere dell’Ulss 8 Berica. Parallelamente, ha arricchito il proprio percorso di formazione frequentando il master universitario di II livello in “Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari” al Politecnico di Milano, oltre al corso di formazione per dirigenti di struttura complessa e il corso di formazione manageriale per direttori generali delle aziende sanitarie previsto dalla Regione Veneto.

In qualità di docente, per oltre 10 anni ha collaborato con le Università di Padova e Verona come docente di Igiene Generale e Applicata e Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente. Ha partecipato inoltre a numerosi progetti di ricerca volti a indagare in particolare i rischi delle infezioni ospedaliere, oltre all’efficienza della gestione dei ricoveri e delle sale operatorie e la sicurezza dei pazienti. È anche autrice di diverse pubblicazioni scientifiche sulle tematiche che ha avuto modo di affrontare in qualità di Direttore Medico, a partire dall’impatto del Covid sull’organizzazione della pratica clinica, la gestione ospedaliera e domiciliare dei pazienti antibiotico-resistenti, l’appropriatezza chirurgica e altri temi ancora.

“La dott.ssa Cazzaro – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica – è giovane, ma ha già avuto modo di acquisire una grande esperienza in materia di organizzazione sanitaria. Le sue qualità professionali, insieme alla profonda conoscenza dell’Azienda che ha maturato in questi anni e alla stima e rispetto che le sono riconosciute, l’hanno resa il candidato ideale per un incarico che sarà di responsabilità e certamente ricco di sfide impegnative”. Dal 1 gennaio la nomina diventerà e la nuova responsabile prenderà posto negli uffici dopo il passaggio di consegna con Salvatore Barra.