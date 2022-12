Previsioni meteo 30/12-1/1, debole peggioramento ma Capodanno senza maltempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

E’ in atto un debole peggioramento per correnti umide ed instabili da sud ovest. Al suo seguito una rimonta dell’alta pressione africana ci porterà qualche giorno stabile ma con giornate spesso grigie o nebbiose per nubi basse con un clima dai connotati più autunnali che invernali.

VENERDI 30 DICEMBRE

La giornata inizierà con cielo coperto su tutta la provincia e deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1.500 metri. Nel corso della mattinata i fenomeni saranno in esaurimento con ampie schiarite sulle Prealpi, mentre in pianura rimarranno nubi basse per tutto il giorno. A fine peggioramento saranno caduti dai 2/4 mm di pioggia su Altopiano ed Est Vicentino, fino ai 5/15 mm dell’Ovest e Bassovicentino. Temperature stazionarie in pianura, in lieve aumento sui rilievi.

SABATO 31 DICEMBRE

Nell’ultimo giorno dell’anno il cielo si presenterà variabile in montagna con momenti soleggiati, mentre in pianura le nubi saranno più compatte. Tuttavia non sono previste precipitazioni di rilievo. Temperature in sensibile rialzo in montagna con zero termico a 3.000 metri.

DOMENICA 1 GENNAIO

Il 2023 sul Vicentino inizierà con nubi basse e temperature ben oltre le medie del periodo, soprattutto sulle Prealpi dove splenderà il sole oltre il limite della nebbia. Estremi termici in pianura tra 6 e 10 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Un lieve calo termico arriverà dal 3 gennaio quando correnti più fresche atlantiche andranno a sostituire quelle più calde di origine africana. Non si esclude un peggioramento del tempo il giorno 4 e un brusco calo termico dopo la befana per l’arrivo di perturbazioni di origine artica verso il Nord Italia.