Bisarca di trasporto auto va a fuoco in A4: i pompieri ne salvano due, le altre distrutte – VIDEO

Rimarranno loro malgrado a km zero almeno 6 delle 8 automobili nuove di zecca andate irrimediabilmente distrutte stamattina all’alba sull’A4 Milano-Trieste, a metà strada tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore e dunque in territorio vicentino. L’allarme con S.O.S. è scattato alle 6.10 di venerdì in seguito all’incendio di una bisarca, un lungo autoarticolato con rimorchio adattato per il trasporto di vetture.

Il carico appunto di otto veicoli era in transito in Veneto dopo la partenza da Brescia, con destinazione d’arrivo Pordenone. Per cause sconosciute per il momento, dal rimorchio – sembrerebbe dalle gomme montate sulle ruote posteriori – sono scaturite delle fiamme che in breve tempo hanno avviluppato più auto oltre alla struttura dove erano ancorate.

Il conducente, rimasto illeso, è riuscito ad accostare prima di lanciare la richiesta di aiuto al 118, prontamente girata ai vigili del fuoco di Vicenza. Una dozzina i pompieri inviati in A4 dalle caserme di Lonigo, Arzignano e Vicenza con due autopompe e due autobotti, che si sono coordinati subito per spegnere il rogo in sicurezza e tentare di salvare più veicoli possibile: due le auto che non erano già state intaccate dalle fiamme, quelle più a ridosso della cabina di guida.