Ulss 8 Berica, un’altra nomina “rosa” nei ruoli apicali: Emanuela Zilli nuovo Direttore Sanitario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo “capitolo rosa” si rivela nell’ambito degli avvicendamenti di medici e ruoli apicali all’interno dell’organizzazione dell’Ulss 8 Berica. Arriva dall’ospedale padovano di Cittadella e dall’Ulss 6 Euganea la nuova direttrice sanitaria che prenderà ufficio e “redini” a Vicenza: si tratta della 53enne dottoressa Emanuela Zilli, il cui incarico è stato formalizzato ieri con la nomina firmata da Patrizia Simionato, direttore generale dell’azienda sanitaria.

Una donna medico che si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha conseguito le specializzazioni in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Interna, proseguendo la formazione con un master universitario sempre presso l’ateneo padovano e all’estero negli Stati Uniti, tra Phoenix e la Florida.

La sua carriera professionale in Veneto ha visto la dottoressa Zilli collaborare in diversi ambiti territoriali, dall’Ulss 1 a Belluno (come medico di pronto soccorso) all’Ulss 2 Marca Trevigiani in direzione medica, con in evidenza un biennio l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza. Negli ultimi sette anni ha prestato servizio presso l’Ulss 6 Euganea come Direttore Medico dell’ospedale di Cittadella, insieme ad altri compiti svolti in parallelo negli ambiti di prevenzione e infezioni ospedaliere. Emanuela Zilli vive a Padova.

Nella Direzione Sanitaria dell’Ulss Berica la dottoressa Zilli succede al dottor Cristiano Finco, che ha svolto l’incarico in qualità di facente funzione negli ultimi mesi. Si tratta in pratica del secondo ruolo strategico/organizzativo di più alto rango in ordine di importante per le aziende sanitarie del Veneto. “Ringrazio il dott. Finco per l’impegno e la professionalità con cui ha svolto l’incarico in questo arco di tempo – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato – e desidero dare il benvenuto alla dott.ssa Zilli, professionista con maturata esperienza in materia di organizzazione sanitaria”.