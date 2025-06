Attenzione al messaggio “Cup Info”: è una truffa. L’Ulss 8 berica avverte gli utenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La modalità ideata per truffare l’ignaro cittadino è relativamente nuova, lo scopo è sempre lo stesso: estorcere denaro “facile”, utilizzando la tecnologia e l’ingenuità altri, soprattutto quando c’è di mezzo la salute. A mettere in guardia i vicentini, attraverso un comunicato che segue alla segnalazione di un residente del bacino di utenza, è la direzione dell’azienda sanitaria Ulss 8 Berica.

Per evitare di fare un tonfo nella trappola tesa da disonesti malfattori abili a “giocare” con le telecomunicazioni, l’allerta inviata da Ulss 8 indica di non prestare fede a messaggi che possono giungere via Sms agli smartphone, provenienti da “Cup Info“. Testi in cui si invita ad effettuare telefonate con onerosi addebiti al mittente – quindi a pagamento -, il cui conto “precipita” sottraendo più di qualche decina di euro in pochi minuti. Una forma elaborata di pishing, da cui stare alla larga, e di cui le polizie postali di più Questure indagano.

In Italia, negli ultimi tempi, sarebbero state riscontrate più versioni della medesima azione truffaldina, per la quale sono già state inoltrate varie denunce. Dalla Sicilia a Messina a Nuoro in Sardegna, ma anche Puglia, Campania e Friuli. Quella segnalata a Vicenza nelle scorse ore presenta un titolo di questo genere: “Importanti comunicazioni che la riguardano”. Con invito a comporre un numero d’emergenza da comporre in tempi rapidi, esortazioni che, è facile immaginare, possono mettere in apprensione i destinati invogliati quindi a seguire tali indicazioni finalizzate alla truffa.

La nota diffusa dall’azienda sanitaria riassume il sistema utilizzato dai lestofanti telematici, esortando i propri utenti a nn dar peso a tali comunicazioni farlocche. Il Centro Unico Prenotazioni, insomma, viene chiamato in causa illecitamente. “Il messaggio, di per sé generico, è studiato infatti per far sì che il ricevente, qualsiasi sia il suo comune o anche regione di residenza, lo associ ad eventuali prenotazioni eseguite tramite la propria Azienda socio-sanitaria di riferimento. L’Ulss 8 Berica invita gli utenti che dovessero ricevere tale Sms a non rispondere né a chiamare il numero in oggetto e in generale a diffidare da inviti simili che utilizzino numeri con prefissi sospetti (come 893 o 895)”.

