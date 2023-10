Un grande albero è caduto in viale Roma: cinque persone sono rimaste ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un grande albero è improvvisamente caduto poco dopo le 14 di oggi, 27 ottobre, in viale Roma a Vicenza, ferendo cinque persone che attendevano l’autobus. La strada, che conduce in stazione da piazza Castello, è stata chiusa al traffico.

Il tronco, lungo ben 13 metri, si è abbattuto sulla strada e le persone in attesa alla fermata, invadendo non solo il marciapiede ma anche la carreggiata. La zona era affollata di studenti in attesa di prendere i mezzi pubblici per tornare a casa dopo una mattinata a scuola. Fra le persone ferite ci sono una donna di 60 anni di origini straniere e quattro studenti dell’istituto superiore Lampertico.

Sul posto sono accorse tre ambulanze che hanno trasportato i feriti in pronto soccorso all’ospedale San Bortolo: quattro persone hanno riportato ferite di media entità (due traumi cranici e due fratture) mentre a una quarta persona è stato assegnato un codice verde in quanto ha riportato solo alcune escoriazioni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono accorsi i vigili del fuoco, e le forze dell’ordine.

Fra le ipotesi, il fatto che la caduta possa essere stata provocata da una forte raffica di vento, che dall’una ha iniziato a soffiare sul vicentino.

La ceppaia e le radici della grossa pianta sono stati posti sotto sequestro, mentre il tronco verrà rimosso dai vigili del fuoco.