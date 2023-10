Tragedia al confine Toscana-Liguria: precipita un elicottero, muore una pilota di 28 anni

Venerdì 27 ottobre, intorno alle ore 13,al confine con il territorio di Luni (La Spezia). Il velivolo commerciale è stato visto precipitare in fiamme. A bordo c’era soltanto una donna: la 28ennedi Faenza che; era dipendente di una società che effettua trasporti in elicottero. Il corpo della poveretta è stato rinvenuto una volta spento l’incendio e solo dopo la rimozione dei rottami dell’elicottero.

Il tragitto del dramma. L’elicottero era partito da Oristano per dirigersi a Sondrio, dopo uno scalo tecnico all’isola d’Elba per il rifornimento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, oltre a polizia e carabinieri. A dare l’allarme sono stati proprio i militari dell’Arma della stazione di Luni. Si è mobilitata subito anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e l’elisoccorso.

Il racconto del testimone. “Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo”, ha raccontato Mauro, titolare di un ristorante-pizzeria a Ortonovo, in provincia di La Spezia. È stato lui ad avvertire immediatamente i carabinieri di Luni. Poi ha spiegato: “Qui passano spesso gli elicotteri perchè Luni è base della stazione elicotteri della Marina Militare; ma oggi quel velivolo faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. È stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri”.

Altre testimonianze e il lutto della città di Faenza per la pilota deceduta. Alcuni testimoni hanno detto invece di aver visto una fiammata improvvisa con l’elicottero ancora in quota e poi un forte botto. Il sindaco di Faenza è sgomento, Massimo Isola sui social ha scritto: “Un pensiero e un abbraccio ai familiari di Naomi Maiolani, pilota faentina di 28 anni vittima del tragico incidente in elicottero al confine tra Liguria e Toscana. Un lutto che ci colpisce profondamente e lascia sgomenti. Le mie più sentite condoglianze”. Sono in corso le indagini per accertare le cause della tragedia.