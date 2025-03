Una passeggiata collettiva inaugura domenica i sentieri urbani che celebrano il Cai di Vicenza

Sarà una grande passeggiata collettiva – a cui sono invitati tutti i cittadini – a inaugurare i Sentieri Urbani in occasione dell’avvio delle celebrazioni per i 150 anni della sezione di Vicenza del Club Alpino Italiano, fondata nel 1875.

L’appuntamento è per domenica 23 marzo alle 9, quando si potrà scegliere tra tre dei cinque percorsi tabellati dai volontari del Cai che ha raccolto la richiesta del Comune di Vicenza di valorizzare la connessione tra città, collina e campagna e la conoscenza del territorio attraverso la promozione di semplici itinerari da percorrere a piedi.

“È un progetto che ho fortemente voluto e di cui ringrazio i volontari del Cai di Vicenza – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – perché ci consente di presentare a vicentini e turisti cinque semplici passeggiate fuori porta. Sono percorsi che molti già conoscono, ma che non sono mai stati presentati in modo unitario. Sono certo che per tante persone saranno una scoperta inaspettata”.

“Nell’anno in cui la nostra sezione celebra i 150 anni dalla fondazione – aggiunge il presidente Maurizio Dalla Libera – ci è risultato naturale aderire alla proposta dell’amministrazione comunale di diffondere l’attività escursionistica anche a ‘chilometro zero’, promuovendo tra i cittadini la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale e culturale, principi cardine del Cai”.

1 di 9

I tre gruppi saranno accompagnati dai referenti del Cai che illustreranno i punti di interesse naturalistici e storici incontrati lungo il cammino.

In piazza dei Signori partirà il primo gruppo che percorrerà il sentiero n. 91 – Anello Trekking Urbano: 7 chilometri e un dislivello di 180 metri, dal cuore del centro storico a Monte Berico e ritorno, incrociando monumenti e ville fuori porta attraverso il più classico dei paesaggi collinari vicentini.

Il secondo gruppo si ritroverà, sempre alle 9 del mattino, al piazzale della Vittoria per percorrere il sentiero n. 92 – Anello Monte Berico: 6,85 chilometri di cammino e un dislivello di 139 metri alla scoperta del colle dove i vicentini combatterono per l’indipendenza dagli austriaci nel 1848, del parco di Villa Bedin Aldighieri e della storica falesia di arrampicata di Gogna.

L’itinerario del terzo gruppo prenderà il via da Parco Retrone (accesso da via Carta), lungo il sentiero n. 93 – Anello Parco Retrone: 6,55 chilometri privi di cammino privo di dislivelli nella pianura che si sviluppa tra i Colli Berici, il fiume e il bosco periurbano del Quarelo.

A tutti i partecipanti sarà data in omaggio la nuova mappa dei Sentieri Urbani che, realizzata da Comune di Vicenza e Cai con l’editore Tabacco, descrive anche i due sentieri tracciati a nord della città: il n. 97 Anello Nord Laghetto (lunghezza 7 chilometri) e il n. 99 Anello Monte Crocetta (lunghezza 4,30 chilometri).

Dopo l’inaugurazione la mappa va richiesta all’Ufficio turistico Iat – Biglietteria Musei Civici di piazza Matteotti, all’Infopoint della Basilica Palladiana in piazza dei Signori o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) di Palazzo Trissino in corso Palladio 98.

La mappa e le descrizioni dei Sentieri Urbani sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza.

In Loggia del Capitaniato una mostra sulle attività del Cai



Le celebrazioni per i 150 anni della sezione Cai di Vicenza prenderanno ufficialmente il via sabato 22 marzo alle 11 con una cerimonia nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino alla presenza delle autorità.

Sabato 22 e domenica 23 marzo in Loggia del Capitaniato (piazza dei Signori) sarà allestita la mostra fotografica “150 anni di passione per la montagna”. Volontari del Cai saranno a disposizione della cittadinanza per illustrare le attività dei gruppi a cui possono aderire tutti gli appassionati di montagna. La mostra, a ingresso libero, è visitabile sabato 22 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 23 marzo dalle 9 alle 18.