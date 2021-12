Uomo accoltellato sotto gli occhi dei passanti: è in gravi condizioni

Un cittadino di origini straniere, di 45 anni, è stato ferito gravemente – presumibilmente con un coltello – intorno alle 17 in pieno centro a Vicenza, in via Firenze, una laterale di viale Milano, a poche centinaia di metri dalla stazione Svt.

L’uomo sarebbe stato colpito al torace e a una gamba da un altro straniero, che si poi si è dato alla fuga. Ad allertare il 118 sono stati alcuni testimoni presenti sul posto. L’uomo, in un pozza di sangue, è stato soccorso da un’ambulanza del Suem e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso: sono ora in corso accertamenti ed esami diagnostici per stabilirne il percorso di cura; le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le ferite al torace, nonostante una copiosa perdita di sangue, non avrebbero infatti leso organi vitali e solo per un caso fortunato l’uomo non è stato colpito all’arteria femorale, cosa che ne avrebbe provocato il dissanguamento. Indagini in corso da parte della polizia per individuare il responsabile.