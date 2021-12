Super Green pass: anche il calcio verso l’obbligo di vaccinazione

, vittime in questi giorni del Covid come tutto il resto del Mondo,a partire dal 10 gennaio, come ha pubblicato nelle FAQ il Dipartimento per lo sport del governo italiano, tutti gli sportivi professionisti avranno l'obbligo di vaccinazione oppure dovranno dimostrare una guarigione avvenuta. In pratica, senza il Green Pass rinforzato non potranno scendere in campo. Questo per poter accedere, come il resto della popolazione, a palestre, piscine, spogliatoi e poter svolgere sport di squadra al chiuso.

Nel testo del Governo si legge: “a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportivi (…), l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (…), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata”.

La misura non prevede eccezioni per nessuno, nemmeno per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale. Infatti è richiesta “anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede”. Il green pass base basterà soltanto per gli sport all'aperto senza la necessità di spogliatoio, cosa che per calcio, basket, volley e altri sport non è possibile. In pratica il calcio e tutto lo sport italiano dovrà presto fare i conti con l’obbligo vaccinale.