Utente investito sui binari in stazione a Vicenza. Soccorsi in corso e treni fermi

Blocco parziale della circolazione ferroviaria da e per la stazione di Vicenza a partire dalle 16.30 circa di oggi, orario approssimativo, dopo che sono scattati i soccorsi in aiuto di una persona “caduta” sulle rotaie al passaggio di un convoglio in marcia controllata. ancora non si conoscono al momento le condizioni di salute né se si sia trattato di un evento deliberato o accidentale.

L’incidente improvviso si sarebbe verificato sul binario 3, con la Polfer presente nello scalo dei treni berico a inviare immediata richiesta di ambulanza alla centrale del Suem 118. Per cautela, il traffico sui binari è stato sospeso, con inevitabile accumulo di ritardi su più linee di trasporto su rotaia.

La notizia sarà aggiornata in attesa di conferme dalla polizia ferroviaria