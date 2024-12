Operaio 31enne travolto da un treno merci. Era un pendolare che viveva in città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un giovane uomo residente a Vicenza, dipendente di un’azienda di Carmignano di Brenta, la vittima dell’incidente ferroviario avvenuta lunedì. Il suo nome, reso noto all’indomani del travolgimento – avvenuto proprio in prossimità della piccola staziona padovana – del ciclista da parte di un convoglio ferroviario, è Moussa Akande.

Immigrato regolare in Italia giunto in Veneto dalla Costa d’Avorio, lo sfortunato cittadino del capoluogo berico aveva solo 31 anni. A renderlo noto è stato ieri la testata “Il Mattino” di Padova, rivelando l’identità e la residenza effettiva dell’uomo travolto e ucciso da un treno di trasporto merci. Il giovane operaio è morto sul colpo.

L’ivoriano morto in circostanze improvvise intorno alle 16.30 di lunedì lavorava nella sede di produzione della Brenta Recycling di Grantorto, quindi fuori provincia, dove si recava ogni giorno dall’alloggio di Vicenza. In stazione a Carmignano saliva su una bicicletta per l’ultimo tratto che lo separava dal posto di lavoro. Si trovava in Italia da ormai un decennio, e da 4 anni era dipendente, ormai esperto, dell’azienda patavina. Lunedì aveva concluso il turno di lavoro alle 14 ma, da quanto si apprende dall’articolo citato, aveva fatto ritorno in fabbrica per recuperare lo zainetto dimenticato nell’armadietto. Al ritorno in stazione, prima di prendere il regionale diretto a Vicenza, la tragedia.

Il trentunenne avrebbe attraversato con la bici i binari per avvicinarsi allo scalo ferroviario di Carmignano senza accorgersi del sopraggiungere del convoglio in transito. Circostanza questa che fa presupporre una disattenzione fatale, ma sulla quale toccherà alle indagini a far chiarezza. Di certo, la collisione non ha lasciato alcuno scampo al ciclista, lasciando un corpo senza vita a ridosso delle rotaie. Una morte istantanea, nonostante l’allarme subito inviato al 118 e i soccorsi giunti a Carmignano. Il traffico ferroviario, l’altro giorno, è stato interrotto sulla linea per circa due ore per consentire i rilievi e il recupero della salma.