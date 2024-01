Due incidenti in due giorni dopo aver assunto alcolici: patenti sospese per due 29enni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sono ritrovati con le rispettive auto danneggiate, una denuncia a testa e il ritiro della patente di guida per entrambi due 29enni dell’Altovicentino, residenti rispettivamente a Schio e a San Vito di Leguzzano, protagonisti di due distinti incidenti stradali verificatesi tra l’alba di domenica e ieri, in un caso con terze persone rimaste ferite e costrette alle cure di pronto soccorso a Santorso.

Impegnati nei rilievi in entrambi i casi sono stati i Carabinieri della Radiomobile di Schio, che oltre ad aver prestato supporto alle operazioni di soccorso dove necessario e garantito la sicurezza degli scenari dei sinistri, si sono occupati delle rilevazioni su tassi di alcol nel sangue e presenza di sostanze stupefacenti come da prassi.

Sempre nel città del tessile, alba di domenica mattina, il riscontro di una collisione tra una vettura e un furgone, la prima guidata da un 29enne scledense. Il quale si trovava al volante ubriaco, anche se stavolta dal comando non è specificato il valore preciso mostrato dall’apparecchio alcolimetro. Il conducente del furgone ha riportato ferite lievi curate in pronto soccorso, mentre per l’automobilista oltre al ritiro preventivo della licenza di guida è toccato anche il fermo ammnistrativo del mezzo per 30 giorni.

La notte successiva, un intervento analogo degli operatori dell’Arma, questa volta sul posto dove era avvenuta un’uscita di strada autonoma. Il 29enne di San Vito di Leguzzano, unico occupante del veicolo, anche in questo caso si era messo al volante con un tasso di alcol in corpo definito come “ampiamente superiore al limite consentito dalla legge” secondo quanto reso noto solo oggi dal comando dei militari scledensi. Anche in questo caso, tripli guai per gli automobilisti in questione: denuncia in Procura a Vicenza per guida in stato di ebbrezza, sequestro amministrativo del veicolo per 30 giorni e sospensione della patente.