Vaccini, patto tra le due Ulss e i carabinieri: mano tesa dall’Arma per le prenotazioni

Il Comando provinciale dei carabinieri, in accordo con i militari dell’Arma di tutti e 40 i presidi disseminati nel territorio vicentino, ha siglato un patto operativo con le due Ulss – la Berica e la Pedemontana – per offrire un servizio di supporto alle persone in difficoltà ad accedere alle prenotazioni del vaccino. Principalmente anziani ma non solo, affiancandosi a servizi e sportelli già attivi in più comuni.

Il progetto denominato “Un click di solidarietà” sarà già attivo da sabato 10 aprile, domani. E’ stato presentato stamattina dal Colonello Nicola Bianchi accompagnato dai direttori generali delle aziende sanitarie locali, Carlo Bramezza per Ulss 7 e Maria Giuseppina Bonavina per Ulss 8. Per informazioni puntuali basterà comporre il 112 o contattater il comando più vicino.

I carabinieri vicentini si propongono quindi per venire in aiuto della popolazione anziana, priva di familiari o altra assistenza, in difficoltà nell’effettuare la prenotazione on line della vaccinazione, sia per mancanza di strumenti informatici o per minor dimestichezza con gli stessi. Oltre a questa missione pratica, gli incaricati di ogni caserma concorreranno inoltre a promuovere l’informazione sulla campagna vaccinale, raggiungendo persone dimoranti in luoghi maggiormente isolati, che potrebbero magari non essere ancora al corrente della possibilità offerta dal Servizio Sanitario Nazionale. I destinatari dell’iniziativa potranno recarsi presso la più vicina caserma oppure, in caso impedimento, richiedere un servizio a domicilio.

Gli interessati potranno richiedere le indicazioni necessarie per ricevere l’aiuto desiderato telefonando al Comando Stazione competente per territorio o componendo il numero di emergenza 112. “Questa iniziativa- afferma il Comandante Provinciale dell’Arma, Col. Nicola Bianchi – ha trovato subito la piena condivisione da parte dei vertici delle aziende sanitarie vicentine, dimostrando ancora una volta l’unità di intenti che regna tra le varie istituzioni nella quotidiana lotta alla pandemia. Un passo importante con cui i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, intendono dare un contributo concreto nello svolgimento dell’importantissima campagna vaccinale in corso”.

“La vicinanza e la prossimità dell’Arma dei Carabinieri – conclude il Col. Bianchi – alle esigenze del territorio e dei cittadini sono alla base dello spirito che ci ha indotto ad avviare questa opera di ausilio in favore, in primis, della popolazione anziana, che per motivi legati all’isolamento o all’incapacità di utilizzare internet potrebbe riscontrare concrete difficoltà nell’iter di approccio alla vaccinazione”. Soddisfazione è stata espressa anche dai Direttori Generali delle Ulss 7 e 8 vicentine.