Diciottenne travolta in strada da un’auto. Trasportato in rianimazione, è fuori pericolo

Richiesta di soccorso rapido oggi pomeriggio a Grisignano di Zocco, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito seriamente in seguito a un investimento stradale, avvenuto intorno alle 16.30, lungo la strada provinciale 21.

Coinvolti nell’evento stradale un giovane del posto, la cui identità rimane per il momento sotto riserbo, e un’automobile che lo ha investito. Anche per le dinamiche dell’incidente bisognerà attendere gli esiti dei rilievi delle forze dell’ordine.

L’adolescente è stato soccorso in via Serenissima, nella prime periferia della cittadina, dopo la chiamata al 118 da parte dello stesso investitore secondo le prime indiscrezioni. Il conducente ha subito prestato l’aiuto dovuto al ferito, che è sempre rimasto cosciente e lamentava dolori in più punti del corpo come conseguenza dell’impatto tra la vettura e il pedone. Una volta sul posto, il personale del Suem ha stabilizzato il 18enne e lo ha avviato al trasporto verso l’ospedale San Bortolo.

Il giovane si trova ora in rianimazione sotto monitoraggio, in attesa anche di intervenire su un arto inferiore per ricomporre una frattura. La prognosi sarà sciolta nelle prossime ore dopo gli opportuni accertamenti ma lascia ben sperare la conferma che il ragazzo investito non si trova in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento