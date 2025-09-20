Vicentini protagonisti a Roma: Maltauro, Karam e Tonello tra i 60 giovani che stanno cambiando l’Italia

Sono tre i giovani vicentini che hanno ricevuto ieri nella capitale il prestigioso riconoscimento nazionale “60 under 30 che stanno cambiando il Paese”, promosso dall’associazione La Giovane Roma, dal magazine Politica, dall’Università Link e dal settimanale L’Espresso. Il premio, consegnato a Roma presso il campus universitario Link, valorizza ogni anno le nuove promesse della politica e delle istituzioni italiane, selezionando ragazze e ragazzi under 30 che si sono distinti per impegno, innovazione e capacità di visione.

Tra i premiati spicca Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega e consigliere comunale di Vicenza, già noto per essere stato il più giovane eletto nella storia del consiglio comunale cittadino, a soli 18 anni. Oggi, a 23 anni, è il referente regionale del Veneto per gli amministratori under 35 e continua a distinguersi per il suo attivismo e la sua capacità di coinvolgimento. Accanto a lui, Victoria Karam, classe 1996, nata a Salerno da genitori brasiliani e cresciuta a Vicenza. Attiva nel PD, coordina le politiche europee per il partito a livello provinciale e lavora al Parlamento europeo. Fondatrice del progetto “Volti Italiani”, si batte per il diritto alla cittadinanza e l’inclusione sociale, portando avanti iniziative che hanno coinvolto decine di giovani in tutta Italia.

Completa il terzetto vicentino il giovane responsabile commerciale di una nota azienda berica, Cristian Tonello, consigliere comunale a Villaverla, anche lui classe 1996, amministratore locale che si è distinto per il suo impegno civico e la capacità di rappresentare le istanze delle nuove generazioni nel suo territorio. Il premio “60 under 30” rappresenta un segnale forte di fiducia verso una nuova generazione di amministratori e attivisti, capaci di portare idee fresche e concrete nella politica italiana. E la presenza di tre vicentini tra i premiati testimonia la vitalità e la qualità della partecipazione giovanile nella nostra provincia.

