Vicenza benefica: la corsa dei Babbi Natale invade il centro

Tradizionale corsa di Babbi Natale stamattina in centro a Vicenza. L’appuntamento con Corri Babbo Natale Corri, era stamane con la partenza in Piazza dei Signori. Nonostante il maltempo in molti, scarpe da ginnastica ai piedi, hanno corso in centro storico per arrivare poi nella location più tradizionale dell’evento, l’esedra Ex Moresco oggi Fonzarellis, grazie alla nuova gestione del bar da parte degli Alpini di Vicenza.

Gli iscritti erano 1800 iscritti, guidati in primis dall’Istituto Rossi che, grazie al coordinamento della professoressa Elena Busatta, hanno partecipato con una rappresentanza di 800 studenti. Nuove adesioni quest’anno dall’Istituto Farina e dall’Istituto Canova, ma il Natale è anche il momento dei bambini e non sono mancati i piccoli babbi della scuola Arnaldi e della primaria di Montecchio Precalcino.

L’iniziativa aveva un fine benefico: raccogliere fondi per i Villaggi Sos Onlus e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal cardiologo vicentino Alessandro Frigiola. L’evento è stato organizzato come sempre grazie alla sinergia tra Vicenza Press e il Comune di Vicenza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito territoriale VIII di Vicenza e la collaborazione della polizia locale, della Protezione Civile degli Alpini di Vicenza e della Croce Verde. Giunta al suo tredicesimo anno di vita, la corsa dei babi natale finora ha raccolto oltre 62 mila euro, coinvolgendo negli anni quasi 30 mila partecipanti.