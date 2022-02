Vicenza in finale (con Chioggia): è nella “top 10” della candidate la Città della Cultura 2024

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ora è ufficiale: la città del Palladio è inserita nella top 10 dei comuni italiani che concorrono per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento di Capitale italiana della Cultura 2024. Insieme al capoluogo berico, per la prima volta, in lizza figura anche un’altra veneta, la veneziana Chioggia. Tra circa un mese al via una vera e propria kermesse che porterà nei prossimi entro la fine dell’anno all’investitura ufficiale, con Vicenza a godere di chance di successo, dopo l’approdo in finale superando il primo “esame”.

A concorrere con le due “portacolori” venete altri 4 capoluoghi di provincia (Grosseto, Siracusa, Ascoli Piceno e Pesaro) e altrettanti centri urbani: Sestri Levante (Genova), Mesagne (Brindisi), Paestum-Alto Cilento (Salerno) e Viareggio (Lucca). Soddisfazione è stata già espressa attraverso dichiarazioni ufficiali dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco e dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

La lista delle finaliste è stata diffusa in anticipo rispetto ai tempi annunciati, depennando più di metà delle candidate iniziali – erano in tutto 23 – dopo una prima valutazione delle credenziali. Ora, la “partita” si giocherà sul piano della comunicazione e del marketing, cercando di valorizzare al meglio le risorse culturali della città e gli eventi ideati in vista dell’eventuale assegnazione. Ai primi di marzo l’audizione decisiva di fronte alla giuria, istituita in seno al Ministero della Cultura, in modalità videoconferenza, in diretta streaming e quindi a quanto pare visibile al pubblico: durerà un’ora, aperta da parte del comitato con una presentazione di un articolato dossier da parte di chi sta lavorando al progetto, seguito da un colloquio.

Tra i primi a congratularsi il presidente regionale, attraverso un comunicato, che ricorda anche come Vicenza, città palladiana, dal 1994 è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. “Sapere che, per la prima volta, su 10 città candidate al riconoscimento di ‘Capitale italiana della cultura’ per l’anno 2024 due sono venete, oltre che rendere orgogliosi – evidenzia Zaia -, testimonia anche il valore dell’immenso patrimonio culturale posseduto dalla Regione, capace di esprimere, attraverso due città dalla storia secolare e dai tratti identitari diversi e molto forti – Vicenza e Chioggia – il suo carattere estremamente articolato”.