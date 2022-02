E’ morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo. Aveva 80 anni

E’ morto Maurizio Zamparini. L’ex presidente del Palermo aveva 80 anni ed era stato ricoverato a dicembre a Udine per essere operato di peritonite. Ristabilitosi tanto da dimetterlo dal nosocomio, Zamparini era stato successivamente ricoverato per una ricaduta all’Ospedale Cotignola di Ravenna, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Oggi la tragica notizia.

Maurizio Zamparini ha clamorosamente segnato la storia del Palermo Calcio. Gli anni migliori dei rosanero si devono a lui, prima con Francesco Guidolin che la riporta in Serie A e con stagioni accompagnate da grandi nomi di calciatori tra cui Amauri, Dybala, Cavani, Pastore, Ilicic e Miccoli. Il massimo dalla squadra viene raggiunto nel 2011 con la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter 3 a 1, e sulla panchina del Palermo c’era Delio Rossi.

Rino Foschi, direttore sportivo dei rosanero quando Zamparini era presidente del Palermo ha detto: “E’morto un fratello. Per me lui era questo. Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto. Ci siamo sentiti di recente, ma solo via messaggi, ci eravamo ripromessi di vederci presto”

Anche il Venezia, altro club che era stato di proprietà di Zamparini, lo ha voluto ricordare: attraverso i social il messaggio del club lagunare che “si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zamparini scrisse pagine indelebili della nostra storia, fino alla conquista di due promozioni in Serie A con Walter Novellino e Cesare Prandelli. Addio, presidente”.

Unanime il cordoglio della Lega di Seria A che dice “Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome restera’ per sempre legato al nostro campionato”.