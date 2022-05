Vivi Vicenza… d’estate: tanti eventi tra maggio e settembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nei prossimi fine settimana a Vicenza si potranno vivere nuove esperienze: mercati artistici con prodotti fatti a mano, esposizioni, appuntamenti culturali, musicali e culinari, eventi per grandi e bambini animeranno il cuore del centro storico e non solo. Saranno coinvolte piazza dei Signori, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazzale De Gasperi fino a viale Roma e Campo Marzo.

Le iniziative coinvolgeranno le piazze centrali della città e le contrade limitrofe. Musica, gastronomia, esposizioni di prodotti artigianali, sport, cultura, appuntamenti per bambini organizzati in collaborazione con gli assessorati alla cultura, all’istruzione e allo sport renderanno più che mai vivace e allegra la nostra splendida città durante la stagione più calda dell’anno.

Ma ci sarà molto di più: concerti con grandi nomi della musica italiana, in luglio e in settembre con Vicenza in Festival.

Proponendo questi eventi si perseguono obiettivi più ampi e importanti, “questo tipo di politica che abbiamo adottato per gli eventi e sui plateatici ci ha consentito di rendere sempre più vivo il centro storico e di sottrarre alcune zone al degrado” spiega l’assessore al turismo Silvio Giovine, che continua: “Uno degli aspetti che ci rende orgogliosi è la collaborazione della dimensione privata che contribuisce con il Comune all’organizzazione di tali eventi grazie anche alla sinergia con le categorie economiche e con le aziende”.

Partendo da oggi, 29 maggio, si conclude il Festival Biblico in Piazza Duomo. Sempre fino ad oggi maggio, inoltre, “VI-Ceramica in Piazza” dei Signori e nelle stesse date si terrà anche “Velocittà” a Campo Marzo. Questo progetto torna per la seconda edizione il festival della bicicletta e della mobilità sostenibile promosso da quindici associazioni di Vicenza, oltre che in collaborazione con il Comune di Vicenza. Quest’anno il tema del festival sarà “La bici ti connette”.

La due giorni di festa della bicicletta porterà a campo Marzo e in viale Roma oltre quaranta eventi e attività e si svolgerà in concomitanza con la domenica di formazione ecologica organizzata dal Comune il 29 maggio.

L’assessore all’ambiente Simona Siotto sottolinea come “il tema della mobilità sostenibile è fondamentale, così come quello dell’educazione stradale – spiega – utilizzare la bicicletta in modo sicuro nei piccoli spostamenti è invece la soluzione migliore per rendere la città più vivibile”. L’obiettivo che si vuole raggiungere anche grazie a questi eventi è “vivere la città in modo sostenibile”.

Anche gli ideatori del festival Enrico Bisogno e Paolo Zancan spiegano il fine ultimo di questi eventi “due giorni per vivere la “veloCittà”, per trarre ispirazione, connettersi, fare esperienza di una città più umana e piacevole” continuano “con questo Festival vorremmo fare un piccolo passo verso la “veloCittà”, mostrare che in sella ad una bici la città è più bella e individuare le strade per accelerare il cambiamento verso la mobilità sostenibile, concretamente”.

Tra pedalate, laboratori, circuiti di abilità, tavole rotonde e dialoghi, musica e teatro, tutti possono trovare qualcosa di interessante. Qui il calendario completo. In questa domenica ci sarà l’arrivo di Run4Hope & CorriXVicenza in Piazza Matteotti.

Nelle prime giornate di giugno, più precisamente dal tre al cinque giugno, si terrà a Campo Marzo l’evento Hop Hop Street Food.

Il 4 giugno Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro saranno immersi nel Mercatino Creatività e in Piazza dei Signori e Loggia del Capitaniato si terrà invece la Giornata del naso rosso.

Il 12 giugno il Mercato dell’Antiquariato in Centro Storico ed il 15 giugno Villeggendo in Piazza dei Signori.

Alla fine del mese fino all’inizio di luglio ovvero dal 30 giugno al 3 del mese successivo si terrà la Festa Greca a Campo Marzo.

Per conoscere gli eventi successivi visita il sito del comune di Vicenza.