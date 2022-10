Volto mascherato e minacce alla commessa, arrestato 49enne per la rapina al “Compro Oro”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono durate quasi cinque mesi le indagini della polizia per consegnare alla giustizia il criminale autore della rapina al negozio Compro oro di corso San Felice e Fortunato, a ridosso del centro di Vicenza. Era il 24 maggio scorso quando, nel tardo pomeriggio, un uomo con il volto mascherato si introdusse nei locali dove ha sede l’attività di acquisto e vendita di materiali preziosi mettendo in atto una rapina che gli fruttò 700 euro in contanti oltre ad alcune decine di grammi d’oro. Il rapinatore dopo essere uscito indisturbato con la refurtiva si dileguò facendo perdere le proprie tracce.

La commessa presente all’interno del negozio, molto spaventata, chiamò subito in Questura e in breve tempo sopraggiunsero gli agenti della Squadra Mobile con il coordinamento del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza. Le indagini sono partite immediatamente e, ieri, è stato arrestato l’autore della rapina. Si tratta di un vicentino di 49 anni, T.P. le iniziali, l’uomo ha a proprio carico numerosi precedenti sia penali che di polizia. L’arresto è stato disposto dal Gip del Tribunale di Vicenza su richiesta del Pubblico Ministero. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria dagli Uffici di Viale Mazzini, il soggetto, è stato poi trasferito presso il carcere San Pio X di Vicenza.

Contestualmente alla esecuzione del provvedimento cautelare, i poliziotti hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari che hanno interessato diversi luoghi nella disponibilità di T. P. In questa occasione sono emersi ulteriori elementi indiziari in ordine al coinvolgimento dello stesso nella consumazione del reato, quali, soprattutto, il casco utilizzato per compiere la rapina. Sono tutt’ora in corso altri e consequenziali accertamenti avviati in seguito alle risultanze emerse nel corso della perquisizione, al fine di ottenere eventuali riscontri circa la responsabilità di T. P. in altri eventi delittuosi avvenuti sul nostro territorio.