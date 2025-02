Operaio in trasferta a Chioggia morto in cantiere: il 21enne colpito in testa da una lastra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un operaio vicentino di poco più di vent’anni, Andrea Canzonieri il nome, in trasferta per lavoro sul litorale adriatico veneziano, è morto questa mattina intorno alle 11.30 a Chioggia. Si trovava all’interno di un cantiere edile per la costruzione di un condominio, dove si sono concentrati i soccorsi dopo l’allarme al 118. L’identità del giovane, di 21 anni di età e originario del Basso Vicentino, oltre alla provenienza, sono stati mantenuti per ore sotto riserbo nelle prima fase di indagine e in attesa della comunicazione ai parenti. Alla madre e alla sorella conviventi, in particolare.

Andrea era nato a Noventa Vicentina, ma era cresciuto a Barbarano Mossano mentre da poco più di 5 anni si era trasferito con i familiari a Castegnero, nella frazione locale di Villaganzerla. Luoghi vicini tra loro non solo sulle mappe, oggi, ma nel lutto, dopo che la notizia della tragedia capitata al giovane lavoratore vicentino si stava diffondendo dal primo pomeriggio.

L’incidente sul luogo di lavoro si è verificato nell’area chiusa al traffico e transennata di via Marco Polo a Sottomarina – la località balneare è una frazione dei Chioggia -, in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal litorale adriatico. La Procura di Venezia ha autorizzato a distanza di alcune ore la rimozione della salma del giovane vicentino, che avrebbe compiuto 22 anni ai primi di luglio (era della classe 2003). Per quanto viene riportato dalle testate locali veneziane, a ferire a morte lo sfortunato ragazzo sarebbe stata una lastra di ferro, centrato in pieno dall’alto, provocandogli un trauma cranico fatale. Dinamica dei fatti su cui si attendono chiarimenti.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori del Suem 118 con l’ambulanza, pompieri e Carabinieri, oltre agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima per le dovute verifiche sulla dinamica del terribile incidente sul lavoro e per il vaglio delle condizioni di sicurezza previste dalle norme, adottate nel cantiere. A ridosso del cantiere è stato fatto atterrare un elicottero per le emergenze, ma il decesso avvenuto sul colpo della vittima dell’infortunio ha poi “liberato” il velivolo che ha fatto rientro all’ospedale di Venezia.

Andrea Canzonieri lascia nel lutto improvviso la madre Alessia e la sorella minore, e una seconda sorella più grande di lui, chiamate ad affrontare un dolore immenso insieme agli altri parenti e amici, tutti costernati a fronte di un accadimento tanto tragico quanto inaspettato. “Già di morti sul posto di lavoro non si dovrebbe più sentire ormai – così si è espresso il sindaco di Castegnero Marco Montan dopo la conferma del decesso del giovane concittadino – e invece continuiamo a riceverne notizie e ogni volta è un dispiacere enorme, ma è ancor più inaccettabile a maggior ragione quando disgrazie simili capitano a ragazzi di questa età. Siamo vicini ai familiari di Andrea in questo momento duro”.