Alessia Bevilacqua: “Il volontariato anti-bullismo? Ad Arzignano c’è dal 2010”

“L’esempio è la migliore risposta per trasformare i problemi in opportunità. Anche quando si tratta di affrontare fenomeni complessi come il bullismo. La proposta del Presidente Stefani, ‘Servizio Veneto’, va quindi nella direzione di affrontare uno dei problemi più gravi e diffusi di questi tempi. Anche Arzignano nel 2010, è stato precursore provvedendo ad inserire all’interno del regolamento di polizia urbana uno specifico articolo ‘disciplina anti-bullismo’”. Lo spiega la consigliera regionale della Lega Alessia Bevilacqua, ex sindaca della città del Grifo.

“Al tempo gli episodi legati alle baby gang – aggiunge – non erano certamente così numerosi. Ma il valore educativo del servizio, della responsabilità e della cittadinanza attiva come strumenti di prevenzione e recupero dei comportamenti devianti tra i giovani era ed è, un punto strategico per scuole, famiglie ed istituzioni”.

“Ad Arzignano già da tempo, – spiega ancora – partendo da una modifica ad un regolamento comunale, abbiamo voluto valorizzare e diffondere il contrasto a bullismo e cyberbullismo attraverso iniziative che hanno portato, ad esempio, i giovani a ripulire dove avevano compiuto atti di vandalismo. Fondamentale – spiega la consigliera -, è la collaborazione con gli istituti scolastici e con le famiglie che possono chiedere che il proprio figlio venga inserito in progetti rieducativi a seguito di comportamenti aggressivi verso altri ragazzi o atti di vandalismo. Offrire ai ragazzi opportunità concrete di volontariato presso e altre realtà associative, – conclude Alessia Bevilacqua – rappresenta il modo migliore per contrastare il bullismo”.

