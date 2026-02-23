Piccoli cittadini e cittadine crescono: in seicento in Municipio a imparare dal sindaco
A Romano si va a scuola di cittadinanza “in comune”. L’Amministrazione di Romano D’Ezzelino, da sempre attenta a dimostrare la vicinanza delle istituzioni anche ai più piccoli, ha invitato infatti ben 35 classi dei quattro plessi comunali, per un totale di oltre 600 studenti a visitare gli spazi e gli uffici del municipio.
Quest’anno a scoprire il funzionamento della macchina amministrativa comunale, grazie al progetto “ Scuola in comune” attivo dal 2017, sono state invitate le classi quinte della primaria di San Giacomo, 3 gruppi per un totale di circa 60 bambini. Ad accogliere le scolaresche c’erano il sindaco Simone Bontorin, il suo vice Elisabetta Casagrande e gli assessori Franca Meneghetti e Gianbattista Ronzani.
I ragazzi erano molto incuriositi ed il tour organizzato per loro ha potuto soddisfare ogni loro domanda: in sala del consiglio hanno parlato di come funzionano le elezioni, in sala giunta hanno capito il ruolo dell’organo esecutivo del comune, mentre all’ufficio anagrafe hanno potuto sbirciare i registri di nascita e vedere come si realizzano le carte di identità.
“Con un gruppo siamo stati in archivio per vedere come vengono catalogati i documenti- racconta l’assessore Franca Meneghetti- e poi li abbiamo portati all’ufficio manutenzioni, che li ha incuriositi molto perchè ci sono le chiavi di tutto! I ragazzi erano molto preparati grazie al lavoro di preparazione fatto in classe con le maestre. Ognuno di loro aveva anche una lettera con dei suggerimenti che hanno consegnato al sindaco”.
Una tappa obbligata quindi è stata proprio l’ufficio del primo cittadino dove l’attenzione è stata catturata dalle bandiere, non solo il gonfalone comunale decorato con la croce di guerra, ma anche la bandiera della regione, d’Italia e d’Europa.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.