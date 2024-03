Alla guida sotto l’effetto di oppiacei e metadone: nei guai un 39enne

Nella serata del 19 marzo, intorno alle 21:20, una pattuglia della polizia locale ha proceduto al controllo di un veicolo sospetto, modello Seat Ibiza. in via dell’Industria. Alla guida c’era un cittadino di origini indiane di 39 anni, residente a Valdagno, che gli agenti sospettavano fortemente stesse guidando sotto l’effetto di droga.

Per questo è stato sottoposto a un test preliminare utilizzando strumentazione disponibile presso il Comando di Polizia Locale, il quale ha confermato l’uso di due sostanze (oppiacei e metadone). Secondo quanto previsto dal codice della strada, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Arzignano per le analisi del caso: se gli accertamenti, condotti dall’Istituto di Medicina Legale di Verona, confermeranno che il soggetto guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà data comunicazione alla Procura della Repubblica in quanto si tratta di un reato. E’ prevista inoltre anche la sospensione della patente di guida.

Commentano l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ancora una volta la nostra Polizia Locale, con il controllo puntuale del territorio, è riuscita ad individuare e a denunciare un soggetto che, postosi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, metteva in pericolo la sicurezza propria e quella di altri automobilisti, ciclisti o pedoni. Ricordiamo inoltre che in queste settimane è stato richiesto al Comandane della Polizia Locale di intensificare in modo significativo le ore di pattuglia nei quartieri con particolare attenzione ai veicoli e situazioni potenzialmente sospette”.