Polipi endometriali: alla San Gaetano Clinica e Ricerca la diagnosi e il trattamento sono in day hospital

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I polipi endometriali rappresentano una condizione comune ma spesso sottovalutata, che richiede un approccio tempestivo e mirato. Si tratta di formazioni che interessano l’utero, solitamente individuate in sede di controllo ginecologico di routine, che possono colpire donne di qualsiasi età. La conferma della loro presenza avviene tramite l’esame di isteroscopia diagnostica e la loro rimozione può essere effettuata tramite polipectomia.

Il dottor Cesare Romagnolo, specialista in Ginecologia, porta la sua esperienza e disponibilità a Poliambulatori San Gaetano, ai quali è possibile rivolgersi per la diagnosi e la rimozione dei polipi tramite procedure avanzate, gestite in modo efficiente e indolore.

Perché è importante fare la diagnosi di polipo uterino?



“La diagnosi precoce è fondamentale“, sottolinea il dottor Romagnolo. “Anche se i polipi possono essere sintomatici, è importante prestare attenzione a segnali come alterazioni del ciclo mestruale, spotting intermestruale o sanguinamenti anomali nelle donne in menopausa”. In queste ultime pazienti la presenza di questa sintomatologia richiede tassativamente la presa in carico da parte del ginecologo “perché potrebbe essere indice di patologia neoplastica maligna”. Allo stesso modo, in ogni caso, è importante il parere del ginecologo quando si è di fronte ad un piccolo polipo asintomatico in età fertile, al fine di valutare l’eventuale indicazione all’intervento di rimozione.

Come si effettua l’isteroscopia diagnostica?

L’isteroscopia diagnostica emerge come il gold standard per la conferma della presenza di polipi, offrendo una visione diretta e dettagliata della cavità uterina. Questo esame, eseguibile in day hospital con la massima sicurezza, consente una valutazione accurata e nel pieno comfort, grazie all’utilizzo di una leggera sedazione, che azzera il fastidio che la procedura comporterebbe. L’intervento dura circa venti minuti e si effettua tramite uno strumento munito di sistema ottico collegato ad una telecamera. Una volta terminata la procedura, la paziente può tornare praticamente subito a casa.

Cosa fare in caso di conferma di polipo endometriale?

Qualora venga confermata la presenza di polipi uterini, il medico valuterà l’importanza della loro rimozione che viene effettuata mediante un intervento mini-invasivo di isteroscopia operativa con polipectomia, che garantisce risultati eccellenti con tempi di recupero ridotti. “Utilizziamo strumenti avanzati che consentono una rimozione precisa e completa dei polipi, minimizzando al contempo il disagio per la paziente” afferma il dottor Romagnolo. L’isteroscopio di cui si è dotato Poliambulatori San Gaetano consiste in un endoscopio munito di telecamera e di strumentazione miniaturizzata che permette di eliminare polipi, miomi e setti uterini con estrema precisione.

Con un approccio basato sull’efficienza e la mini-invasività del day hospital, le pazienti possono affrontare la gestione dei polipi endometriali in modo rapido e senza complicazioni. Grazie alla combinazione di competenza medica e tecnologie all’avanguardia, presso Poliambulatori San Gaetano è possibile ottenere risultati ottimali nel trattamento di questa comune ma spesso trascurata condizione ginecologica. Per avere maggiori informazioni circa l’isteroscopia diagnostica o la polipectomia è sufficiente contattare Poliambulatori San Gaetano al numero 0445-372205.