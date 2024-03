Arzignano, cambio in panca a 6 dalla fine: via Bianchini, ecco Bentivoglio. E stasera gioca il “Lane”

Terremoto sportivo nell’Ovest Vicentino, dove l’Arzignano Valchiampo (serie C), ieri sera ha esonerato l’allenatore Giuseppe Bianchini all’indomani dell’ennesimo 0-0 della stagione, e oggi a mezzogiorno annuncia la nuova guida tecnica. Già in campo il mister subentrante Simone Bentivoglio, che ha preso subito contatto con lo staff tecnico confermato e con i giocatori, dopo il patto sancito con il patron Lino Chilese e il resto della società.

Si tratta del classico “scossone” deciso dai vertici del club in vista di un rush finale d’annata che vede l’undici gialloazzurro in acque parecchio agitate, al 15° posto in coabitazione con la Pergolettese e quindi in piena bagarre per evitare i playout. Ma, soprattutto, incapace di vincere nel 2024, fatta eccezione per il rotondo 3-0 rifilato al Giana Erminio. I 36 punti – solo 11 nel girone di ritorno – e la difficoltà cronica nel trovare la via del gol hanno indotto al passaggio di testimone.

Insieme a Bentivoglio, 39enne piemontese di nascita ex professionista (al Chievo in serie A) e cresciuto nella Juventus, allenatore esordiente tra i professionisti, entra a far parte della famiglia gialloceleste l’ex calciatore Siniša Andelkovic. Confermati tutti gli altri effettivi dello staff, vale a dire il vice Allenatore Thomas Poletti, il preparatore Atletico Massimo Bucci, il preparatore dei portieri Marco Bruzzichessi e il match analyst Pietro Tassin. Domenica per il battesimo del nuovo tecnico subito lo scontro diretto per la salvezza in casa del Renate.

Intanto stasera torna in campo al Menti il L.R. Vicenza di Stefano Vecchi, stabile al 3° posto e in striscia positiva da 7 partite. Si recupera l’incontro rinviato la scorsa domenica 3 marzo dopo l’alluvione parziale che aveva interessato la zona dello Stadio. Avversario Fiorenzuola, biancorossi senza Proia, Rolfini e lo squalificato Ronaldo me con rientro di Della Morte dopo il rosso nel derby vicentino. Match alle 19.30.