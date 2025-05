Il Vicenza schiera la “Fe-Ra” contro le Fere: per la finale c’è la Ternana da stanare

Il tandem d’attacco Fe-Ra (Ferrari e Rauti in fase offensiva) da opporre alle Fere, le “bestie” con cui si identificano iconicamente i calciatori della Ternana. Si riparte dal nulla di fatto di domenica allo Stadio Romeno Menti, da uno 0-0 che ha rimandato tutto alla semifinale di ritorno, nel confronto tra biancorossi di Vecchi e rossoverdi di Liverani con in palio la finale playoff di serie C Now. E un jackpot unico, la promozione in serie B.

Un affare sportivo che un mese fa ha coinvolto 27 candidate al salto di categoria con un solo pass per raggiungere in cadetteria le vincitrici dei tre gironi, vale a dire Padova – e la sa bene il L.R. Vicenza -, Entella e Avellino.

Da stasera, ne resteranno solamente due, e una di queste uscirà dalla partita del “Liberati” di Terni che si apre alle 20. La vincitrice della sfida tra veneti e umbri sancirà l’avversaria del Pescara nell’ultimo atto, visto che gli adriatici sono già con un piede e tre quarti in finale dopo la vittoria fragorosa per 4-1 in trasferta contro i pugliesi dell’Audace Cerignola.

A dirigere il duello (semi)finale con il “Lane” protagonista in campo sarà un arbitro siciliano di Palermo, il fischietto Giuseppe Mucera, alla terza partita con i biancorossi. Attesa che si sente tra il tifo biancorosso, con una truppa di 500 supporters in partenza per l’Umbria, e tutti gli altri incollati stasera a tv, smartphone e qualche nostalgico alle radioline. Sul fronte formazione il tecnico Vecchi torna a contare su tutti gli effettivi, dopo il recupero di Capone come alternativa offensiva e il rientro dalla squalifica di Ferrari, sicuro titolare in avanti dopo i due gol rifilati al Crotone.

Più che probabile la conferma del modulo 3-5-2, senza trequartista, quindi, con Della Morte sacrificabile e i piedi brasileiri di Ronaldo al centro. I convocati sono 23, con abbondanza di carte di riserva da giocarsi nel corso dei 90′ o 120′ in particolare in avanti. La partita verrà trasmessa in diretta su Raisport al canale 58 del digitale terrestre. In caso di pareggio si va all’extratime. Se perdurasse ancora, calci di rigore.