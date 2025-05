Calcio, playoff Serie C: Vicenza contro il Crotone ai quarti. Domenica biancorossi in campo in Calabria

Sono stati stabiliti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, dopo il sorteggio avvenuto stamattina negli studi di Sky Sport, con l’entrata in gioco delle seconde classificate dei gironi A, B e C. Nella gara di andata domenica 18 (ritorno mercoledì 21 maggio) il Vicenza ha pescato il Crotone, con la prima gara in Calabria e la seconda al Menti.

A sorteggiare le sfide del Secondo Turno Nazionale dei Playoff è stato il capocannoniere all time della Serie C, Felice Evacuo. L’eventuale parità premierebbe la squadra testa di serie, che ha diritto a giocare i secondi novanta minuti in casa.

Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, seconde in regular season (teste di serie) affronteranno rispettivamente Crotone, Giana Erminio e Atalanta U23. Il Pescara, quarta testa di serie in virtù del miglior piazzamento in classifica, si troverà di fronte la Vis Pesaro.

Definiti anche gli abbinamenti delle Semifinali (25 e 28 maggio): la vincente di Atalanta-Audace Cerignola sfiderà quella di Vis Pesaro-Pescara, mentre chi prevarrà tra Crotone e Vicenza se la vedrà con la vincente di Giana Erminio-Ternana.

Gli abbinamenti (18 maggio and. – 21 maggio rit.)

Giana Erminio – Ternana* (gara 1)

Crotone – LR Vicenza* (gara 2)

Vis Pesaro – Pescara* (gara3)

Atalanta U23 – Audace Cerignola* (gara 4)

*testa di serie, ritorno in casa.

Le semifinali (25 maggio and. – 28 maggio rit.)

Semifinale A: Vincente Atalanta U23 – Audace Cerignola / Vincente Vis Pesaro – Pescara*

Semifinale B: Vicente Crotone – LR Vicenza / Vincente Giana Erminio – Ternana*

*ritorno in casa

La Finale (2 giugno and. – 7 giugno rit.)

Vincente Semifinale B (and. in casa) – Vincente Semifinale A (ritorno in casa)

