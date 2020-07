Arzignano Ri-Party, la sagra “mancata” rilancia: musica, video e solidarietà in streaming

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A volte per ripartire serve un po’ di rincorsa. Sono rimasti vicini pur se inizialmente lontani i membri del Gruppo Sagra di Castello di Arzignano, partiti di slancio già ai primi di maggio per organizzare un’alternativa alla tradizionale sagra di Sant’Eurosia, la cui edizione 2020 è purtroppo saltata a causa della pandemia. Nessuno ha voluto rassegnarsi all’idea di bypassare l’estate e darsi appuntamento direttamente fra un anno, e tante idee hanno preso forma. Teatro dell’evento speciale e “altoparlante” simbolico sarà la maestosa Rocca Scaligera di Castello.

Dal confronto tra menti brillanti e piene d’iniziativa è nata così “Arzignano Ri-Party“, una festa che andrà in onda domenica 5 luglio, nel week end che in origine sarebbe stato dedicato alla grande rassegna paesana, con un dj set a sfornare musica per 6 ore, una raccolta fondi on line da destinare all’Ulss 8 Berica e anche un concorso di videoclip pensato come forma di promozione gratuita per i commercianti della Vallata del Chiampo.

Saranno 6 i disk-jockey ad alternarsi alla console allestita sulla storica fortificazione che domina la città del Grifo, e da dove sarà diffuso il mix di onde sonore che accompagnerà la comunità dalle 18 alla mezzanotte di domenica. Tre di loro provengono proprio da Arzignano e altrettanti da Chiampo, a dimostrazione che il comitato della festa ha voluto allargare i confini a tutta la vallata. Tanto che, insieme al primo cittadino locale Alessia Bevilacqua, sono stati invitati per il party tutti i sindaci della zona per portare un saluto e un messaggio. Diretta in streaming su Facebook e Instagram garantita da telecamere e regia gestita dai giovani tecnici del gruppo, e diretta sonora pure grazie alle maxi casse acustiche.

“Questa iniziativa – spiega Renato Dalla Valle, portavoce del comitato – è nata soprattutto dal dinamismo dei nostri giovani. E davvero vuole coinvolgere non solo Arzignano ma anche i paesi vicini. Questo però senza creare alcun assembramento per i motivi di sicurezza che tutti conosciamo. La Rocca infatti rimarrà chiusa al pubblico, si potrà arrivare all’esterno solo per le donazioni per chi non fosse in grado di utilizzare la piattaforma in internet con carta di credito. Oltre a dare slancio ai commercianti, infatti, abbiamo pensato ad abbinare la festa a raccogliere dei fondi per la nostra Ulss”.

Per donare qualsiasi cifra basterà collegarsi a questo sito e seguire le indicazioni, con garanzia offerta dagli organizzatori che destineranno poi alla Fondazione San Bortolo i proventi dell’iniziativa. L’obiettivo professato dal portale è 5 mila euro ma, in realtà, l’importante sarà aver condiviso – distanti ma uniti – una missione benefica. Spazio poi anche virtuale sulle pagine social con una rivisitazione di “ArziGnanO’s Talent” stavolta rivolta alle attività commerciali in abbinamento al talento per qualsiasi forma d’arte e di esibizione legata al videoclip da inviare, con durata massima 90′ secondi.

Già una quarantina i filmati short arrivati in redazione. L’invito è rivolto praticamente a tutti, come si legge a chiare lettere: commercianti, parrucchiere e barbieri, cassiere, infermieri e dottori, bancari, operai, pizzaioli e ristoratori, pasticceri, ma anche sportivi, cantanti, ballerine etc. In pratica, chiuque abbia voglia di mettersi in gioco e per gioco. I vincitore saranno premiati durante la diretta streaming di domenica.