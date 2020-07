Auto va a fuoco e l’incendio devasta un garage

Venerdì sera alle 22.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma ad Arzignano per l’incendio di un garage.

I pompieri intervenuti nell’immediatezza dal locale distaccamento con un’autopompa, un’autobotte supportati da un altro mezzo inviato da Vicenza e sette operatori, hanno trovato completamente avvolto dalle fiamme un box facente parte di quattro garage affiancati (e distaccati dal corpo dell’abitazione).

Le squadre sono riuscite a circoscrivere il rogo, evitando il coinvolgimento degli altri tre garage. Il violento incendio ha completamente bruciato una Chevrolet Captiva, la travatura in legno del tetto andato scoperchiato, danneggiati i muri di tamponamento del box affiancati, che hanno subito anche danni da fumo. Le fiamme sono probabilmente state innescate dall’auto: le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore con la bonifica e messa in sicurezza dei box.