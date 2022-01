Auto scivola su lastra di ghiaccio e finisce fuori strada. Ferite una 12enne e la madre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’auto esce di strada a causa del fondo ghiacciato ma per fortuna non si ribalta, finendo in un campo a ridosso della sede stradale in via Tevere ad Arzignano. Se la sono cavata con qualche contusione di lieve entità madre e figlia vicentine, dopo l’incidente che le ha rese malcapitate protagoniste mentre si avviavano in macchina verso una scuola della zona.

Poco prima delle 8 di oggi la donna stava accompagnando l’adolescente all’ingresso del plesso arzignanese, quando improvvisamente l’automobilista ha perso il controllo della sua Lancia, a causa dell’asfalto ancora coperto da una sottile lastra di ghiaccio non ancora scioltasi alle prime ore di luce.

L’automobile è “balzata” fuori della sede stradale, ricadendo in un terreno sottostante, per fortuna sulle ruote senza incorrere in ribaltamenti o peggio ancora cappottarsi. Altri utenti della strada hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118, dando modo di inviare in via Tevere i soccorsi: sono sopraggiunti in pochi minuti sia i vigili del fuoco del distaccamento locale dell’Ovest Vicentino che un’ambulanza dall’ospedale della cittadina, con il personale sanitario d’emergenza del Suem a prendersi subito cura della ragazzina, di 12 anni, e della conducente.

Entrambe le familiari sono state trasferite in ambulanza presso presso il pronto soccorso del polo sanitario arzignanese, l’ospedale cittadino “Cazzavillan”, per ricevere cure adeguate e per sottoporle ad eventuali accertamenti volti a scongiurare lesioni gravi. La squadra di pompieri intervenuta si è poi occupata di ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada e sull’auto incidentata, rientrando nella sede del 115 dopo circa un’ora.