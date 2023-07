Bimba investita da un auto che non si ferma: gamba fratturata. Rintracciata la 90enne alla guida

Buone notizie dal reparto di Pediatria del San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverata dalla prima serata di sabato una bambina di 4 anni – residente con genitori e famiglia ad Arzignano – dopo essere stata investita da un’automobile, riportando più fratture. La piccola è fuori pericolo, anche se i tempi di guarigione saranno relativamente lunghi.

L’incidente stradale con investimento di pedone risale alle 18.30 circa di sabato 22 luglio, in via Fiume proprio ad Arzignano, di fronte a un negozio di alimentari e a una pizzeria. Pare che la piccola sia sfuggita dalla vista ai familiari per un attimo, attraversando la strada. E’ stata urtata da un’utilitaria e proiettata al suolo sull’asfalto.

Comprensibili gli attimi di panico vissuti dai genitori e da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Immediata la richiesta di soccorsi al 118, mentre l’autovettura investitrice ha proseguito la marcia senza prestare alcun soccorso. La bimba ferita è stata raggiunta sul posto da una squadra medica d’emergenza giunta dal vicino ospedale “Cazzavillan”. Dopo averla visitata e stabilizzando, immobilizzandone arti, collo e capo, è stato subito deciso il trasporto prioritario a Vicenza nel polo specializzato per i traumi in età infantile. I primi esiti degli accertamenti portati a termine hanno escluso lesioni interne gravi, confermando però le fratture.

Ad occuparsi dei rilievi e dell’indagine subito avviata per risalire a chi era effettivamente al volante di una Fiat Punto sono stati gli agenti di polizia locale Ovest Vicentino. Grazie alla testimonianza di un arzignanese e alla successiva visione di filmati di sorveglianza della rete taraga system si è arrivati a rintracciare la proprietaria del veicolo. Un’anziana donna di 92 anni: sarebbe stata lei stessa al volante nel pomeriggio di sabato. Pare non si fosse accorta di nulla, visto che la piccola – per sua fortuna – non è stata travolta sulla parte anteriore ma sulla fiancata di destra, venendo sbalzata sull’asfalto.

Circostanza, questa, che sarà al vaglio degli agenti della locale intervenuti e della Procura di Vicenza, per comprendere se ci siano o meno gli estremi per la denuncia per lesioni stradali nei confronti dell’ultranovantenne arzignanese.