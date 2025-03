Un altro investimento fatale in strada Marosticana. Coniugi travolti, muore il marito

Terribile incidente stradale sabato sera, intorno alle 21.40, ancora una volta sulla strada Marosticana nel tratto tra Vicenza e Sandrigo. Il bilancio è di un morto e una persona ferita ricoverata d’urgenza, dopo che una coppia di pedoni sarebbe stata investita da un suv a Passo di Riva, nel territorio comunale di Dueville.

Il dramma ha avuto come scenario la Sp248 che prende il nome di via Marosticana, proprio di fronte al supermercato Aldi di recente apertura. La coppia di persone investita pare fosse composta da moglie e marito, entrambi vicentini.

Quest’ultimo è la vittima, colpito in pieno da un’automobile in transito sul tratto rettilineo che dall’incrocio semaforico di Passo di Riva porta alla rotatoria della cava: entrambi erano intenti ad attraversare la provinciale in quel momento sotto la pioggia battente, dopo aver cenato in un ristorante. Le condizioni ambientali, il maltempo con l’oscurità e l’asfalto reso viscido dalla pioggia non hanno consentito all’automobilista di evitare l’impatto, purtroppo con esiti mortali. La persona deceduta aveva 75 anni, e per il momento non si sono rese note altre informazioni in merito.

La donna è stata ricoverata d’urgenza con chiamata in codice rosso in uscita dalla centrale del Suem 118, e rientro dell‘ambulanza in codice giallo di media gravità. Pertanto, salvo complicazioni insorte e dopo gli opportuni accertamenti in corso durante la notte, la moglie del pensionato deceduto non sarebbe in pericolo di vita. Non si conosce ancora l’identità di chi stava al volante della vettura che ha investito la coppia: come atto dovuto, il guidatore sarà accusato di omicidio stradale. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Thiene: operazioni oltremodo difficili viste le condizioni meteo, con la necessità di metter in sicurezza il tratto di strada interessato dall’incidente, con Sp248 chiusa fino a circa le ore 24.

Si tratta dell’ennesimo investimento mortale di pedoni e ciclisti in Marosticana. Recenti le morti tragiche di un 32enne in bici a Polegge (lo scorso 7 marzo) e di un trentenne appena un mese prima, ai primi di febbraio. Proprio a Passo di Riva, si piange la terza vittima in poco più di tre anni: a un centinaio di metri dal punto della tragedia di sabato sera, morì un 55enne ai primi di luglio del 202, mentre attraversava la strada in pieno giorno, travolto da un camion. Prima ancora, nell’autunno del 2021, fu la volta di un 40enne di nazionalità cinese che gestiva un’attività commerciale in zona.

La notizia di cronaca sarà oggetto di aggiornamento