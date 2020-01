Un cucciolo di capriolo rimane incastrato su un’inferriata. Liberato dai vigili del fuoco

In un giorno di Capodanno relativamente tranquillo da segnalare un intervento fuori dall’ordinario, vale a dire un salvataggio di un capriolo avvenuto alle 17 di ieri nel comune di Brendola. L’animale selvatico si era incastrato sull’inferriata di un’abitazione sulle colline di S. Vito, rimanendo impigliato e lanciando lamenti uditi da due donne vicentine di passaggio. Qualcuno fra i residente probabilmente pensava si trattasse di guaiti di un cane. Chiamati in causa per liberare il capriolo i vigili del fuoco di Lonigo, che hanno utilizzato un divaricatore idraulico per allargare le sbarre metalliche, sfilando l’esemplare dalla “trappola” di metallo e restituendogli così l’agognata libertà, rilasciandolo ai boschi sopra Brendola.

Il giovane capriolo non aveva riportato ferite nella morsa improvvisata dell’inferriata. Un accurato anche se rapido esame da parte di operatori specializzati della fauna selvatica della Regione Veneto ha confermato che l’animale non avrebbe avuto necessità di cure veterinarie. Quindi, i vigili del fuoco, lo hanno lasciato libero vedendolo immediatamente scattare di gran carriera verso la vegetazione, rincuorati dall’intervento riuscito, nonostante l’oscurità nel frattempo scesa sulla zona, aggirata grazie all’utilizzo di fari alogeni.