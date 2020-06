Chi l’ha… Durona la vince! Epidemia e maltempo non fermano le ciliege chiampesi

Tradizione rispetta per il giugno chiampese, almeno per quanto concerta la rassegna e il concorso dedicato a un frutto tanto caro alla Vallata, la gustosa e tipica ciliegia. L’oro rosso della terra del Chiampo, come è stata più volta definita. Alla cerimonia aperta da una proiezione di immagini suggestive in musica, sono seguite le premiazioni della 59ª edizione della mostra, andata in scena in modalità ridotta ma comunque più forte del Covid-19, rimasto fuori dalla porta dell’auditorium comunale. Celebrati i produttori dell’Ovest Vicentino, suddivisi in due categorie in base alle qualità “Durona” e “Ferrovia” e dintorni.

Un concorso contrassegnato dalla solidarietà, con l’abbinamento riso/ciliegia proposto a tutti il ricavato devoluto in beneficenza. Nel dettaglio alle famiglie del paese in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria.

A selezionare e scegliere le migliori produzione una giuria di esperti, presieduta da Sergio Carraro, del servizio fitosanitario della Regione Veneto, con Vittorino Casarotto, il sindaco di Altissimo Omar Loris Trevisan, Francesco Fochesato, Sara Mettifogo, neo assessore del comune di Chiampo e per la Pro loco il vicepresidente Luca Zonin.

Nonostante l’annata sia stata tribolata per le condizioni climatiche poco favorevoli, con 6 giorni effettivi di pioggia recenti a guastare la produzione proprio in extremis, la raccolta delle ciliegie “non è andata così male”, secondo l’introduzione offerta da Carraro, anche se al ribasso rispetto le aspettative iniziali altissime in termini di quantità e qualità della produzione. Sempre meglio del 2019, comunque, in cui le piogge battenti fecero piazza pulita dei raccolti nell’anno ricordato come catastrofico per l’oro rosso della Valle del Chiampo. Tanto da bloccare di fatto la Mostra Provinciale.

Uno sguardo alla presentazione visiva e la degustazione dei frutti hanno poi decretato i vincitori, con il produttore Remigio Dalla Valle “campione” per la varietà “Durona” ed Elio Groppo per la “Ferrovia ed emergenti”. A tutti i migliori classificati dei buoni spese spendibili nei negozi del territorio, partner commerciali dell’iniziativa.

1 di 6

“Abbiamo voluto organizzare comunque la mostra ed essere qui per dare un segnale di speranza e di rinascita – ha esordito il sindaco locale Matteo Macilotti -. Nonostante il coronavirus la natura è andata avanti. E’ il primo evento pubblico che organizziamo a Chiampo dopo l’emergenza, la vostra e nostra presenza qui è importante. L’augurio è di festeggiare come si deve, in piazza, il prossimo anni”.

Le classifiche ufficiali: (Durona) 1° Dalla Valle Remigio, 2° Serafini Daniele, 3° Nardi Antonio, 4° Groppo Denis, 5° pari merito Fracca Giuseppe e Pieropan Marco; (Ferrovia) 1° Groppo Elio, 2° Groppo Nereo, 3° Fracca Loris e 4° Fracca Lino.