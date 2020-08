Pensionato di 87 anni finisce fuori strada e rischia di ribaltarsi. Soccorso in codice giallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente che in un primo momento poteva far temere il peggio sulle colline sopra Chiampo alle 9 di stamattina, con un’ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco a salire presso la località Mistrorighi. Bisognoso di immediato soccorso era un anziano automobilista di 87 anni di età, vittima di un incidente stradale in autonomia dopo una sbandata all’altezza di uno dei tornanti che portano al centro abitato di Vestenanova.

L’uomo, un pensionato vicentino che vivrebbe nella zona e che ben conosce quindi le asperità della strada di curve che stava affrontando in solitudine, ha perso il controllo della sua Fiat Punto dopo aver imboccato uno dei “curvoni” in fase di salita, finendo giù dalla carreggiata in un tratto caratterizzato da un forte pendio. Se sia sia causato di un errore di valutazione al volante, di un abbaglio del sole oppure di un malore all’origine della disavventura, difficile dirlo al momento.

Per sua fortuna, l’utilitaria su cui era al posto di guida è rimasta in bilico, senza ribaltarsi e rischiare così di prendere velocità e ruzzolare oltre il ciglio stradale, con conseguenze ben più pericolose per il guidatore. Altra “spinta” da parte della buona sorte la presenza in quel frangente di altre auto in transito: una manipolo di persone infatti si è subito attivato per soccorrere prima e tranquillizzare poi l’anziano a bordo, in attesa dell’arrivo dei pompieri per estrarlo dall’abitacolo della Punto.

L’uomo sarebbe sempre rimasto cosciente dopo la disavventura, aiutato dalla perizia dei vigili del fuoco accorsi nella frazione chiampese e dal personale del Suem 118, che ne ha ordinato il trasferimento immediato all’ospedale Cazzavillan di Arzignano, con un codice di media gravità. Da valutare eventuali fratture nel corso della degenza, oltre al periodo di osservazione necessario per scongiurare effetti “ritardati” in seguito ai traumi subiti. Gli stessi operatori del 115, attraverso dei pali telescopici, hanno rimesso in carreggiata il mezzo, mentre i rilievi sul sinistro sono stati affidati ai carabinieri.