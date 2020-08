Lupo cecoslovacco non riesce a risalire dal canale: salvato dai vigili del fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quando la sua padrona ha capito che Lana non riusciva a risalire la sponda di cemento del canale, è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco e quando questi l’hanno tratta in salvo, l’ha riempita di coccole.

E’ accaduto oggi a Cogollo del Cengio.

Lana, forse incuriosita da qualche animaletto, è sfuggita dal guinzaglio e per inseguimento l’animale è finita all’interno di una roggia: dopo il fresco bagno, il cane non è però più riuscito a risalire le sponde in cemento. A portarla in salvo ci hanno pensato i vigili del fuoco, dopo la richiesta di soccorso della sua padrona. Due operatori Saf (Speleo Alpini Fluviali) del distaccamento di Schio sono entrati in acqua e, dopo averle messo il guinzaglio, l’hanno aiutata a risalire lungo una scala che era stata appoggiata alla sponda e che per lei ha funzionato da appiglio. L’animale, una volta in superficie, è stata coccolata dalla felice proprietaria per l’avventura finita a lieto fine.