Incendio nel laboratorio, salvi magazzino e automezzi ma danni da fumo diffusi

Sarebbero scaturito da un locale utilizzato come ufficio il rogo di dimensioni contenute spento dai vigli del fuoco prima che potesse estendersi all’intero edificio. Un intervento urgente delle squadre di soccorso del 115 avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato a Chiampo in un laboratorio di una ditta artigiana termoidraulica, dove per cause da definire si era alimentato un principio d’incendio.

I pompieri del distaccamento di Arzignano si sono diretti subito in via Generale Giardino dirigendosi verso il garage di una ditta di idraulica. Dopo essersi assicurati che nessuno si trovasse all’interno del locale e non fosse necessario l’intervento anche dei sanitari del Suem, gli operatori si sono dedicati allo spegnimento delle fiamme.

Giunto sul posto dotati di un’autopompa, un’autobotte e cinque elementi pronti all’azione, il team di vigili del fuoco ha spento con la schiuma le fiamme che hanno riguardato il locale ufficio, evitando il coinvolgimento del magazzino e del furgone che si trovava all’interno del laboratorio. E quindi potenziali danni per migliaia di euro ulteriori a quelli già patiti dal proprietario dell’immobile.

Sono stati comunque riscontrati ingenti danni da fumo al magazzino, da quantificare in un secondo momento in seguito a un sopralluogo da parte dei tecnici edili. Mentre agli stessi pompieri toccherà, invece, verificare se la causa effettiva dell’evento accidentale risieda in un’anomalia dell’impianto elettrico.