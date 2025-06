Torino, esplosione in un appartamento. Una vittima e diversi feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È di un morto e cinque feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta stanotte, intorno alle 3.15, in un appartamento di Torino, in via Nizza 389. I vigili del fuoco sono subito intervenuti a seguito dell’incendio che ha coinvolto diverse unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, la vittima, un uomo di 35 anni, è stata ritrovata senza vita all’interno di una delle unità immobiliari coinvolte nell’incidente. Dell’uomo non si avevano più notizie e non si era riusciti a contattarlo. Una sesta persona, inizialmente data per dispersa e residente nello stabile, è poi risultata non presente al momento dell’esplosione.

Uno dei feriti più gravi sarebbe un bambino di 12 anni ricoverato in prognosi riservata, sedato, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita, con ustioni sul 30% della superficie corporea. Anche una bambina di sei anni, coinvolta nell’incidente, è stata trasportata nello stesso ospedale ma sarebbe in buone condizioni di salute, anche se resta in osservazione per precauzione. Per quanto riguarda i tre adulti soccorsi e portati al Cto, due uomini hanno riportato ferite di lieve entità, mentre una donna è già stata dimessa.

Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l’incendio si sarebbe sviluppato in una mansarda all’ultimo piano di un palazzo. Oltre alla mansarda, sarebbero coinvolti due appartamenti. Il tetto dell’edificio è crollato. Alcuni calcinacci caduti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada.

Sono circa trenta famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni perché interessate dalle conseguenze dell’esplosione. Quattro in totale gli appartamenti coinvolti e dichiarati subito inagibili, tutti sullo stesso piano, tre le scale evacuate.