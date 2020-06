Principio d’incendio in una conceria. Danni da fumo dopo il corto circuito

Intervento in piena notte dei vigili del fuoco, chiamati a spegnere sul nascere un focolaio di incendio all’interno di un’azienda di Chiampo in zona industriale. L’allarme è scattato poco prima delle 4 del mattino da una delle tante conceria attive nell’area, precisamente dai locali dell’amministrazione.

In uno degli uffici, infatti, sarebbe andato in corto circuito un condizionatore d’aria, innescando un principio d’incendio a lenta combustione che ha permesso ai pompieri di intervenire in pochi minuti e avere così ragione del focolaio.

I soccorritori del 115 sono giunti dal vicino distaccamento di Arzignano con due automezzi e un team composto da 5 operatori, subito pronti ad operare nella conceria dopo aver indossato gli autoprotettori d’ordinanza, visto il fumo fitto che stava occupando i locali interni. Gli operatori hanno provveduto immediatamente ad areare i locali utilizzando degli elettroventilatori, dopo aver spento l’origine del problema.

Riscontrati sul posto danni da fumo negli ambienti interni, ma poteva andare peggio se l’intervento dei pompieri non fosse stato tempestivo. La squadra impegnata ha poi provveduto ai rilievi di rito per risalire alle cause del piccolo incendio, di probabile natura elettrica, e prima di rientrare alla base dopo aver effettuato un ultimo sopralluogo di sicurezza.