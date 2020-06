Per gli abitanti di Valli del Pasubio parcheggi gratis in quota. Pronti i permessi speciali

Per i residenti di Valli del Pasubio che si cimentano nel turismo “a chilometri zero” giunge la novità dei parcheggi gratuiti nelle piazzole in quota, vale a dire quelli a ridosso del massiccio del Pasubio e del Sengio Alto. Si tratta, infatti, delle uniche aree a linee blu soggette a pagamento di un ticket in un tutto il territorio comunale.

Esenzione totale per i valligiani attiva già da giovedì scorso, dopo la delibera della giunta comunale che ha ufficializzato una misura sicuramente gradita dai cittadini della vallata, i primi cultori e appassionati delle meraviglie “di casa” a portata di mano.

Nell’area urbana del capoluogo di comune e nelle frazioni di Sant’Antonio e Staro tutti i posteggi erano già liberi per tutti, non soggetti a pagamenti per la sosta, come da tradizione consolidata. I parcheggi oggetto di esonero sono invece quelli dei Frantoi di località Balasso, delle aree in prossimità di Malga Cornetto e della sp46 scendendo verso l’Ossario del Pasubio, oltre alla nuova area a pagamento istituita nella ex cava sempre in località Balasso. Per certificare la residenza nel comune degli abitanti di Valli è stato predisposto un apposito contrassegno, disponibile in Municipio in via Brandellero, a partire da martedì prossima. Andrà esibito sul cruscotto interno della propria vettura.

“Abbiamo deciso di agevolare la visita in quota dei nostri abitanti – spiega il sindaco Carlo Bettanin – da tempo ormai a Valli è partito un sistema di ricettività legato ai posteggi a pagamento, con diverse aree ad oggi attrezzate per accogliere il turista in sicurezza. Con questo provvedimento diamo valore all’appartenenza al territorio, e agevoliamo i nostri compaesani nella frequentazione della loro montagna di casa”.

I “permessi speciali” da esporre saranno distribuiti ad ogni famiglia, con indicazione di massimo quattro targhe auto registrate e che potranno quindi usufruire del bonus introdotto dall’amministrazione comunale. “La prima distribuzione – continua il sindaco cittadino – per i cittadini interessati, la faremo nei giorni di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, dalle 19.30 alle 20.30”. Si chiede di presentarsi con carta d’identità, fotocopie dei libretti di circolazione o numero di targa dei veicoli. A partire da luglio si potranno ritirare i permessi in ufficio tecnico.

“Abbiamo previsto anche che siano esentati dal pagamento i mezzi di servizio e gli operatori del soccorso alpino – conclude Bettanin – un gesto doveroso per ringraziare i volontari del loro costante impegno nel soccorso montano”.